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РИА Новости

В Каталонии почти 90 человек пострадали в ходе беспорядков

03:06 19.10.2019 (обновлено: 10:09 19.10.2019)
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© Sputnik / Daniel Martin Акция протеста в Барселоне
 Акция протеста в Барселоне
© Sputnik / Daniel Martin
БАРСЕЛОНА (Испания), 19 окт – РИА Новости. Почти 90 человек пострадали в ходе беспорядков в различных городах Каталонии в день проведения всеобщей забастовки, сообщают врачи.
По данным экстренной медицинской службы Каталонии, за врачебной помощью обратились 89 человек, из них 60 в Барселоне, где продолжаются беспорядки, устроенные радикалами. Есть пострадавшие в Льейде, Таррагоне и Жироне. Есть пострадавшие среди представителей правоохранительных органов.
Каталонские правоохранительные органы Mossos de Escuadra сообщили, что задержан 31 человек. Среди них – журналист газеты País, подтвердили в самом издании. Некоторые журналисты, освещающие события в Барселоне, выложили в соцсети видео, на которых видны жесткие действия полиции в отношении людей в жилетах с надписью "Пресса". Жестко ведут себя по отношению к репортерам и протестующие – помимо уже ставших обычными оскорблений радикалы в ходе протестов на этой неделе несколько раз облили представителей СМИ кислотой.
В Каталонии в пятницу прошла всеобщая забастовка.
Акция протеста в Барселоне
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В Каталонии с начала беспорядков задержали почти 130 человек
В настоящее время беспорядки в каталонской столице стали несколько менее интенсивными, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Около шести вечера в пятницу начались столкновения полиции и митингующих около здания представительства Национальной полиции. Радикалы (по данным испанского МВД, их около 400 человек) забрасывали стражей правопорядка брусчаткой, камнями, бутылками, банками, вырывали дорожные знаки, били витрины, переворачивали мусорные контейнеры, строили баррикады и поджигали их. Полиция применила дубинки, резиновые пули и слезоточивый газ, пытаясь оттеснить молодых людей. Затем беспорядки перекинулись на другие улицы – в том числе площадь Каталонии и Университетскую площадь. Полиция впервые применила водометы, чтобы потушить горящие в городе баррикады.
Митинги, перекрытия дорог, железнодорожных путей и беспорядки начались в Каталонии 14 октября после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры 12 каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения, три человека были признаны виновными в неподчинении и приговорены к штрафу.
В ходе столкновений в различных городах автономного сообщества с начала недели пострадали почти 650 человек, в том числе более 200 представителей правоохранительных органов. Задержаны около 130 человек.
Всеобщая забастовка в Каталонии. 18 октября 2019
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