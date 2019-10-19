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РИА Новости

В Германии начались учения НАТО со сценарием атомной войны, пишут СМИ

03:01 19.10.2019
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© U.S. Air Force / Tech. Sgt. Samuel MorseИстребитель Tornado военно-воздушных сил Германии
Истребитель Tornado военно-воздушных сил Германии
© U.S. Air Force / Tech. Sgt. Samuel Morse
МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. В Германии партнеры по НАТО проводят совместные секретные учения, предполагающие сценарий начала атомной войны. Об этом сообщает Kronen Zeitung.
По данным издания, на этой неделе стартовали маневры, которые получили название "Steadfast Noon". На них отрабатывается использование самолетов для транспортировки ядерного оружия.
Военно-воздушные силы ФРГ представлены на учениях авиационной эскадрой 33 с истребителями-бомбардировщиками Panavia Tornado. Они размещены в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.
По информации газеты, в этом месте по-прежнему хранятся американские ядерные боеголовки типа B61.
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