На Сахалин прибыл новый генконсул Японии

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 окт – РИА Новости. Новый глава генерального консульства Японии на Сахалине Кадзухиро Куно прибыл в Южно-Сахалинск вечером в пятницу, сообщили РИА Новости в островном подразделении МИД Японии в субботу.

"Генконсул прилетел в областной центр рейсом сахалинской авиакомпании "Аврора" из Токио. В столице Японии Кадзухиро Куно сделал остановку по пути из Лаоса, где он работал министром посольства Японии", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, к работе новый глава генконсульства приступит с понедельника.