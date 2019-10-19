Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-19T02:26Z
https://ria.ru/20191019/1559961218.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/150129/50/1501295035_0:0:3120:1754_1036x0_80_0_0_29d7686d47488b1d049949b23cf3f30b.jpg
РИА Новости

На Сахалин прибыл новый генконсул Японии

02:26 19.10.2019
327
© РИА Новости / Артем Житенев / Перейти в фотобанкВид на акваторию Невельского залива на юго-западном побережье острова Сахалин
Вид на акваторию Невельского залива на юго-западном побережье острова Сахалин
© РИА Новости / Артем Житенев
Перейти в фотобанк
Вид на акваторию Невельского залива на юго-западном побережье острова Сахалин. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 окт – РИА Новости. Новый глава генерального консульства Японии на Сахалине Кадзухиро Куно прибыл в Южно-Сахалинск вечером в пятницу, сообщили РИА Новости в островном подразделении МИД Японии в субботу.
"Генконсул прилетел в областной центр рейсом сахалинской авиакомпании "Аврора" из Токио. В столице Японии Кадзухиро Куно сделал остановку по пути из Лаоса, где он работал министром посольства Японии", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, к работе новый глава генконсульства приступит с понедельника.
В системе МИД Японии Кадзухиро Куно работает с 1989 года. У него есть опыт работы и в России – в посольстве Японии. Куно сменил на новом посту Рюити Хирано, который возглавлял генконсульство с 2016 года по август 2019-го.
Генеральный консул Японии во Владивостоке Коитиро Накамура
3 июля, 10:42РИА Новости
Генконсул Японии оценил местную кухню во Владивостоке
203003
Обсудить 0
Рюити ХираноЯпонияЛаосВ мире
Рекомендуем
Города мира. Прага
Эксперты назвали самые дешевые страны для путешествий
РИА
Новости
Девушка отдыхает в гамаке на пляже
Эксперты назвали причины, по которым туристы могут отменить путешествие
Катание с горки в парке Сокольники
Эксперты рассказали, будут ли россияне продлевать новогодние каникулы
Хребет Криштофовича на острове Уруп
Посольство ответило губернатору Токио, предложившей провести ОИ на Курилах
Лента
новостей
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
МИД начал подготовку проекта об электронной визе в России сроком до 16 дней
Туристы в аэропорту Шарм-эш-Шейха
В Египте надеются, что решение по чартерам будет принято в ближайшее время
Паспорт гражданина Российской Федерации
АТОР: Финляндия с 2020 года будет выдавать россиянам пятилетние мультивизы
Продажа сигарет
Минпромторг оценил эффект от включения алкоголя и табака в tax free
Венеция
Эксперты рассказали, когда в Венеции введут налог для туристов
Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Минобороны назвало основную цель создания Путиным военной компании
Президент США Дональд Трамп
Конгрессмены хотят помешать Трампу провести саммит G7 в его отеле
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон рассказал о "грубой ошибке НАТО" в Сирии
Ротонда Капитолия в Вашингтоне
В конгрессе США потребовали признать "Азов" террористической организацией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:27Медведев рассказал об отношении России к попыткам интеграции Сербии с ЕС
20:26Москва и Белград заключили договор о создании в Сербии Центра ядерной науки
20:23Источник в греческой церкви опроверг данные о внесении Епифания в диптих
20:19Россия и Сербия заключили соглашение о фитосанитарном контроле
20:18Вучич отметил вклад России в обновление сербской военной авиации
20:14Защита экс-замсекретаря СНБО Украины подаст апелляцию на решение суда
20:10Россия и Сербия продолжат развивать проекты в энергетической сфере
20:04Вучич планирует встретиться с Путиным в Сочи 4 декабря
20:00Борисов рассказал о заинтересованности Сербии в комплексах "Панцирь"
20:00Борисов оценил вероятность новых поставок российских ЗРК в Турцию
19:57Москва и Белград подписали меморандум по российским производствам в Сербии
19:57Россия и Сербия договорились сотрудничать в области цифровых технологий
19:55Захарова прокомментировала итоги заседания британского парламента по Brexit
19:54РЖД и Сербия договорились по реализации ряда железнодорожных проектов
19:51Россия и Сербия договорились о предоставлении Белграду экспортного кредита
19:48Таможни России и Сербии будут сотрудничать в сфере авиаперевозок
19:45Путин и Меркель отметили важность урегулирования ситуации в Сирии
19:36Медведев отметил рост возможностей для укрепления обороноспособности Сербии
19:20Медведев рассказал о выигрыше российских и сербских аграриев от санкций ЕС
19:13Путин и Меркель обсудили нормандский саммит и ситуацию в Сирии
Лента новостейМолния