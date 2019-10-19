Сына Байдена предостерегали еще в 2015 году от работы в Burisma, пишут СМИ

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Первый зампомощника госсекретаря Джордж Кент на этой неделе заявил конгрессу США, что он еще в 2015 году выражал обеспокоенность тем, что сын экс-вице-президента Джо Байдена Хантер работал в украинской энергетической компании Burisma, пишет газета Первый зампомощника госсекретаря Джордж Кент на этой неделе заявил конгрессу США, что он еще в 2015 году выражал обеспокоенность тем, что сын экс-вице-президента Джо Байдена Хантер работал в украинской энергетической компании Burisma, пишет газета Washington Post со ссылкой на три источника.

По словам источников, во вторник Кент дал показания конгрессу. Несколько лет назад он выразил обеспокоенность тем, что работа сына Байдена в компании Burisma могла бы усложнить усилия американских дипломатов. Как сообщили источники, Кент был обеспокоен тем, что украинские чиновники могли бы посчитать, что Байден, который тогда находился на посту вице-президента США, сможет оказывать влияние через своего сына.

Также источники добавили, что Кент высказал свои опасения офису Байдена, но ему ответили, что у вице-президента "нет сил", чтобы заниматься этим вопросом, потому что в тот момент другой его сын проходил лечение от рака.