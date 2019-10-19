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РИА Новости

Конгрессмены хотят помешать Трампу провести саммит G7 в его отеле

02:18 19.10.2019
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Несколько влиятельных конгрессменов США в пятницу представили законопроект, направленный на то, чтобы предотвратить финансирование проведения саммита "Большой семерки" в июне следующего года в отеле президента США Дональда Трампа, сообщается в заявлении конгрессменов.
"Сегодня член палаты представителей Луис Френкель, глава комитета внутренней безопасности Бенни Томпсон и член палаты представителей Стив Коэн представили законопроект, направленный на подрыв стремления Трампа провести G7 на курорте Трампа в Майами", - говорится в заявлении.
"Мистер Трамп не стыдится своей коррупции. Он злоупотребляет канцелярией президента и нарушает закон, направляя миллионы долларов американских и иностранных денег своим семейным предприятиям, проводя важную встречу мировых лидеров в своём отеле", - приводятся в заявлении слова Френкель.
Глава комитета палаты по внутренней безопасности Бенни Томпсон добавил: "Перспектива того, что администрация Трампа проигнорирует Конституцию, чтобы набить карманы президента, решив принять у себя предстоящую конференцию G7, вызывает огромную тревогу".
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Вчера, 16:40РИА Новости
Меркель считает выбор места проведения G7 правом Трампа
Накануне Белый дом сообщил, что саммит G7 пройдет 10-12 июня. Он состоится в гостинице Trump National Doral Resort в Майами, принадлежащей Трампу.
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G7Дональд ТрампСШАВ мире
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