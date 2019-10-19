Конгрессмены хотят помешать Трампу провести саммит G7 в его отеле

ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Несколько влиятельных конгрессменов США в пятницу представили законопроект, направленный на то, чтобы предотвратить финансирование проведения саммита "Большой семерки" в июне следующего года в отеле президента США Дональда Трампа, сообщается в заявлении конгрессменов.

"Сегодня член палаты представителей Луис Френкель, глава комитета внутренней безопасности Бенни Томпсон и член палаты представителей Стив Коэн представили законопроект, направленный на подрыв стремления Трампа провести G7 на курорте Трампа в Майами", - говорится в заявлении.

"Мистер Трамп не стыдится своей коррупции. Он злоупотребляет канцелярией президента и нарушает закон, направляя миллионы долларов американских и иностранных денег своим семейным предприятиям, проводя важную встречу мировых лидеров в своём отеле", - приводятся в заявлении слова Френкель.

Глава комитета палаты по внутренней безопасности Бенни Томпсон добавил: "Перспектива того, что администрация Трампа проигнорирует Конституцию, чтобы набить карманы президента, решив принять у себя предстоящую конференцию G7, вызывает огромную тревогу".