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РИА Новости

Минобороны назвало основную цель создания Путиным военной компании

02:09 19.10.2019 (обновлено: 12:23 19.10.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Военно-строительная компания, созданная по указу президента Владимира Путина, позволит избавиться от лишних подрядчиков и вывести военное строительство из коммерческого сектора. Об этом РБК рассказал заместитель министра обороны Тимур Иванов.
По его словам, у компании не будет аналогов по объему функций и задач, а также по территориальному охвату деятельности.
Иванов добавил, что главная задача состоит в том, чтобы не допустить негативного влияния внешних факторов или недобросовестной конкуренции и защитить военное строительство от банкротства и ограничительных мер.
Замминистра уточнил, что Военно-строительная компания позволит довести до 60 процентов объем работ, выполняемых собственными силами. Завершить ее создание планируется в течение трех месяцев.
Сотрудник Центра подготовки космонавтов за пультом управления во время комплексных экзаменационных тренировок. Архивное фото
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Тимур ИвановВСКВладимир ПутинРоссияБезопасностьЭкономика
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Создание еще одной вечной кормушки для своих корешей\родни.
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