Минобороны назвало основную цель создания Путиным военной компании

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Военно-строительная компания, созданная по указу президента Владимира Путина, позволит избавиться от лишних подрядчиков и вывести военное строительство из коммерческого сектора. Об этом РБК Военно-строительная компания, созданная по указу президента Владимира Путина, позволит избавиться от лишних подрядчиков и вывести военное строительство из коммерческого сектора. Об этом РБК рассказал заместитель министра обороны Тимур Иванов.

По его словам, у компании не будет аналогов по объему функций и задач, а также по территориальному охвату деятельности.

Иванов добавил, что главная задача состоит в том, чтобы не допустить негативного влияния внешних факторов или недобросовестной конкуренции и защитить военное строительство от банкротства и ограничительных мер.