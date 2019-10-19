Европейцы устали от попыток США доминировать в Европе, заявил Медведев

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. США, пытаясь доминировать в Европе, в том числе и на Балканах, наносят вред, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, отметив, что европейские страны уже подустали от этих американских устремлений.

"Соединенным Штатам Америки нравится только то, что придумывают в кабинетах Белого дома, а также Госдепартамента в Вашингтоне, нравятся только те идеи, которые в конечном счете ведут к экономическому благосостоянию Соединенных Штатов. Они всячески это продвигают, это не секрет, это основной курс Соединенных Штатов Америки. Отсюда эти заявления о том, что Россия ту или иную сторону поддерживает или какой-то вред наносит", - сказал Медведев в интервью сербской газете "Вечерние новости" в преддверии визита в Белград.

Он подчеркнул, что вред исходит от США.

"На самом деле основной вред приносят как раз эти устремления Соединенных Штатов Америки доминировать во всем мире, в том числе на Балканах и в Европе. Кстати сказать, от этих устремлений, или от этих желаний, устали и в самой Европе", - отметил российский премьер.

В качестве примера он привел попытки США навязать покупку оружия и газа европейцам.