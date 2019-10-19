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РИА Новости

Медведев предупредил об ответе на размещение баз НАТО у границ России

01:55 19.10.2019 (обновлено: 11:52 19.10.2019)
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© РИА Новости / Александр АстафьевПредседатель правительства России Дмитрий Медведев
Председатель правительства России Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Александр Астафьев
Председатель правительства России Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Россия будет отвечать на появление баз НАТО у ее границ и в политическом, и в военном смысле, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью сербской газете "Вечерние новости".
"Никто не отрицает, что у России тоже есть свои интересы, связанные с обеспечением ее безопасности. Мы крупная страна, мы ядерная страна, и желание понатыкать базы НАТО в нашем непосредственном окружении не может у нас вызывать положительных эмоций. Мы всегда отвечали на это и будем отвечать — и политически, и в военном смысле", — сказал он.
Глава правительства также прокомментировал возможное продолжение расширения Североатлантического альянса. По его мнению, попытки затянуть в НАТО страны с внутренними конфликтами чреваты очень серьезными последствиями.
"Вы говорите про Боснию и Герцеговину, Республику Сербскую, но мы же можем назвать и другие страны. А что происходит с Грузией? Что происходит с Украиной? Эти страны находятся в не самом простом положении", — отметил он.
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По мнению Медведева, такие действия противоречат самому договору о создании НАТО. Поэтому государства, входящие в альянс, должны сто раз подумать, прежде чем принимать решения о расширении, считает он.
Медведев 19 октября посетит Белград по приглашению президента Сербии Александра Вучича. Он примет участие в торжествах по случаю 75-летия освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, а также проведет переговоры с руководством республики.
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ooleg
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