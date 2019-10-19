Медведев предупредил об ответе на размещение баз НАТО у границ России

"Никто не отрицает, что у России тоже есть свои интересы, связанные с обеспечением ее безопасности. Мы крупная страна, мы ядерная страна, и желание понатыкать базы НАТО в нашем непосредственном окружении не может у нас вызывать положительных эмоций. Мы всегда отвечали на это и будем отвечать — и политически, и в военном смысле", — сказал он.