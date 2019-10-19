В США признали брата главы Гондураса виновным в незаконном наркообороте

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Суд присяжных в США признал брата президента Гондураса Хуана Антонио Эрнандеса виновным по всем четырем пунктам обвинения, включая незаконный оборот наркотиков, сообщает издание Суд присяжных в США признал брата президента Гондураса Хуана Антонио Эрнандеса виновным по всем четырем пунктам обвинения, включая незаконный оборот наркотиков, сообщает издание New York Times

"После обсуждения, которое длилось более семи часов, суд присяжных признал брата президента Хуана Антонио Эрнандеса, известного как Тони, виновным по всем четырем пунктам обвинения, включая дачу ложных показаний сотрудникам управления США по борьбе с наркотиками (DEA), которые допрашивали его в первый раз в 2016 году", - пишет издание.

Отмечается, что Тони Эрнандесу грозит пожизненное заключение. Однако защита заявила о намерении оспорить решение суда.

Президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес проходит в материалах дела как соучастник своего брата Тони Эрнандеса, однако официальные обвинения ему выдвинуты не были. Тони Эрнандесу вменяли транспортировку сотен тонн кокаина на территорию США, причастность к убийствам и незаконное владение оружием, он был арестован в 2018 году в аэропорту Майами.