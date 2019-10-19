Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-19T01:44Z
https://ria.ru/20191019/1559960939.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155996/09/1559960918_0:19:768:451_1036x0_80_0_0_52c5ddb9ff5862bed9586c90cb9a6718.jpg
РИА Новости

В США признали брата главы Гондураса виновным в незаконном наркообороте

01:44 19.10.2019
78
© AFP 2019 / Orlando SierraТони Эрнандес
Тони Эрнандес
© AFP 2019 / Orlando Sierra
Тони Эрнандес. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Суд присяжных в США признал брата президента Гондураса Хуана Антонио Эрнандеса виновным по всем четырем пунктам обвинения, включая незаконный оборот наркотиков, сообщает издание New York Times.
"После обсуждения, которое длилось более семи часов, суд присяжных признал брата президента Хуана Антонио Эрнандеса, известного как Тони, виновным по всем четырем пунктам обвинения, включая дачу ложных показаний сотрудникам управления США по борьбе с наркотиками (DEA), которые допрашивали его в первый раз в 2016 году", - пишет издание.
Отмечается, что Тони Эрнандесу грозит пожизненное заключение. Однако защита заявила о намерении оспорить решение суда.
Президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес проходит в материалах дела как соучастник своего брата Тони Эрнандеса, однако официальные обвинения ему выдвинуты не были. Тони Эрнандесу вменяли транспортировку сотен тонн кокаина на территорию США, причастность к убийствам и незаконное владение оружием, он был арестован в 2018 году в аэропорту Майами.
Как ранее заявил адвокат обвиняемого, у прокуратуры нет доказательств получения денег от наркоторговцев, а дело основано на показаниях преступников, стремящихся отомстить президенту и его брату.
000010
Обсудить 0
Спортсмены и команды
Хуан Игнасио Антонио
Хуан Орландо ЭрнандесСШАГондурасВ мире
Рекомендуем
Мессенджер Telegram на экране телефона
В США суд отложил иск к Telegram, сохранив запрет на запуск кибервалюты
РИА
Новости
Джо Байден с сыном Хантером
Сына Байдена предостерегали еще в 2015 году от работы в Burisma, пишут СМИ
Протесты в Бейруте
В Бейруте более 50 силовиков пострадали в протестах, 70 человек задержаны
Спикер Госдумы Вячеслав Володин
Володин посетит Таджикистан, где проведет переговоры с президентом страны
Лента
новостей
Президент США Дональд Трамп
Конгрессмены хотят помешать Трампу провести саммит G7 в его отеле
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Европейцы устали от попыток США доминировать в Европе, заявил Медведев
Истребитель Tornado военно-воздушных сил Германии
В Германии начались учения НАТО со сценарием атомной войны, пишут СМИ
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке
Российский дипломат указал Украине на ее проблемы со свободой журналистики
Пассажирский самолет в небе
Годовалая девочка умерла на борту самолета, летевшего из Пхукета в Москву
Вид на акваторию Невельского залива на юго-западном побережье острова Сахалин
На Сахалин прибыл новый генконсул Японии
Ротонда Капитолия в Вашингтоне
В конгрессе США потребовали признать "Азов" террористической организацией
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев оценил позицию Сербии по санкциям ЕС и США против России
Глава правительства России Дмитрий Медведев и президент Сербии Александр Вучич
В Сербии Медведев проведет встречу с руководством страны
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:27Медведев рассказал об отношении России к попыткам интеграции Сербии с ЕС
20:26Москва и Белград заключили договор о создании в Сербии Центра ядерной науки
20:23Источник в греческой церкви опроверг данные о внесении Епифания в диптих
20:19Россия и Сербия заключили соглашение о фитосанитарном контроле
20:18Вучич отметил вклад России в обновление сербской военной авиации
20:14Защита экс-замсекретаря СНБО Украины подаст апелляцию на решение суда
20:10Россия и Сербия продолжат развивать проекты в энергетической сфере
20:04Вучич планирует встретиться с Путиным в Сочи 4 декабря
20:00Борисов рассказал о заинтересованности Сербии в комплексах "Панцирь"
20:00Борисов оценил вероятность новых поставок российских ЗРК в Турцию
19:57Москва и Белград подписали меморандум по российским производствам в Сербии
19:57Россия и Сербия договорились сотрудничать в области цифровых технологий
19:55Захарова прокомментировала итоги заседания британского парламента по Brexit
19:54РЖД и Сербия договорились по реализации ряда железнодорожных проектов
19:51Россия и Сербия договорились о предоставлении Белграду экспортного кредита
19:48Таможни России и Сербии будут сотрудничать в сфере авиаперевозок
19:45Путин и Меркель отметили важность урегулирования ситуации в Сирии
19:36Медведев отметил рост возможностей для укрепления обороноспособности Сербии
19:20Медведев рассказал о выигрыше российских и сербских аграриев от санкций ЕС
19:13Путин и Меркель обсудили нормандский саммит и ситуацию в Сирии
Лента новостейМолния