Fitch оценило рейтинг Великобритании на уровне "AA" с негативным прогнозом

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Великобритании в национальной и иностранной валютах на уровне "AA" с негативным прогнозом, сообщило агентство.

"Риск выхода (Великобритании из ЕС – ред.) без соглашения снизился, но не был устранен. Существенное нарушение экономических перспектив Великобритании, которое может быть вызвано выходом без соглашения, отражено в негативном прогнозе по суверенному рейтингу Великобритании на уровне "AA", - говорится в пресс-релизе агентства.

Ранее агентство сообщало, что в случае Brexit без сделки ВВП Великобритании упадет более чем на 3% в течение двух лет относительно базового прогноза Fitch. Реальный ВВП в 2020 году сократится примерно на 1,5%, что будет более глубоким спадом, чем в 1991 году. Уровень безработицы вырастет примерно до 5,5%.