Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-19T01:25Z
https://ria.ru/20191019/1559960705.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/150541/61/1505416192_208:0:3792:2016_1036x0_80_0_0_ff2bb1c1b04fc8da217c933e2fe0c034.jpg
РИА Новости

Fitch оценило рейтинг Великобритании на уровне "AA" с негативным прогнозом

01:25 19.10.2019
561
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЛоготип агентства Fitch Ratings
Логотип агентства Fitch Ratings
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Великобритании в национальной и иностранной валютах на уровне "AA" с негативным прогнозом, сообщило агентство.
"Риск выхода (Великобритании из ЕС – ред.) без соглашения снизился, но не был устранен. Существенное нарушение экономических перспектив Великобритании, которое может быть вызвано выходом без соглашения, отражено в негативном прогнозе по суверенному рейтингу Великобритании на уровне "AA", - говорится в пресс-релизе агентства.
Ранее агентство сообщало, что в случае Brexit без сделки ВВП Великобритании упадет более чем на 3% в течение двух лет относительно базового прогноза Fitch. Реальный ВВП в 2020 году сократится примерно на 1,5%, что будет более глубоким спадом, чем в 1991 году. Уровень безработицы вырастет примерно до 5,5%.
В субботу палата общин парламента Великобритании проголосует по тексту нового соглашения о Brexit, достигнутого между Лондоном и Брюсселем в четверг. Правительство внесет предложение либо проголосовать за соглашение, либо согласиться с выходом из ЕС без соглашения. Депутаты также имеют право вносить поправки к предложению правительства.
Здание парламента в Лондоне
00:54РИА Новости
Парламент Великобритании проведет историческое голосование по Brexit
151012
Обсудить 0
Цены на нефтьВыход Британии из ЕвросоюзаFitch RatingsЕвросоюзВеликобританияЭкономика
Рекомендуем
Нью-Йоркская фондовая биржа
Индексы США просели на торгах на фоне новостей из Китая
РИА
Новости
Парниковые газы
Минэнерго назвало возможные последствия проекта о парниковых газах
Силы США в Сирии близ Алеппо
Российские журналисты побывали на брошенной американской базе в Сирии
Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Минобороны назвало основную цель создания Путиным военной компании
Лента
новостей
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон рассказал о "грубой ошибке НАТО" в Сирии
Чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики (КНР) в РФ Чжан Ханьхуэй
Китайский посол высмеял украинских инструкторов на протестах в Гонконге
Табличка на здании НКПС, находящемся в ведомстве ОАО Российские железные дороги, на площади Красные Ворота в Москве
РЖД готовы принять участие в железнодорожных проектах в Сербии
Ротонда Капитолия в Вашингтоне
В конгрессе США потребовали признать "Азов" террористической организацией
Первый заместитель начальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе ГУП Московский метрополитен Роман Латыпов
Роман Латыпов: каждая станция метро будет "донастроена" под пассажира
Экс-депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко
Савченко рассказала, как Порошенко врал про войну в Донбассе
Спикеры IX Петербургского международного газового форума
Ключевые игроки газовой индустрии обсудили актуальные вопросы отрасли
Регистрация участников годового общего собрания акционеров ПАО Горно-металлургическая компания Норильский никель в холле гостиницы Президент-отель
"Норникель" вошел в сотню лучших работодателей мира по версии Forbes
Заместитель начальника ГУМВД по Петербургу и Ленобласти, начальник полиции Петербурга Константин Власов
Умер бывший начальник полиции Петербурга генерал-майор Константин Власов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:28Вучич рассказал о росте товарооборота России и Сербии
20:27Медведев рассказал об отношении России к попыткам интеграции Сербии с ЕС
20:26Москва и Белград заключили договор о создании в Сербии Центра ядерной науки
20:23Источник в греческой церкви опроверг данные о внесении Епифания в диптих
20:19Россия и Сербия заключили соглашение о фитосанитарном контроле
20:18Вучич отметил вклад России в обновление сербской военной авиации
20:14Защита экс-замсекретаря СНБО Украины подаст апелляцию на решение суда
20:10Россия и Сербия продолжат развивать проекты в энергетической сфере
20:04Вучич планирует встретиться с Путиным в Сочи 4 декабря
20:00Борисов рассказал о заинтересованности Сербии в комплексах "Панцирь"
20:00Борисов оценил вероятность новых поставок российских ЗРК в Турцию
19:57Москва и Белград подписали меморандум по российским производствам в Сербии
19:57Россия и Сербия договорились сотрудничать в области цифровых технологий
19:55Захарова прокомментировала итоги заседания британского парламента по Brexit
19:54РЖД и Сербия договорились по реализации ряда железнодорожных проектов
19:51Россия и Сербия договорились о предоставлении Белграду экспортного кредита
19:48Таможни России и Сербии будут сотрудничать в сфере авиаперевозок
19:45Путин и Меркель отметили важность урегулирования ситуации в Сирии
19:36Медведев отметил рост возможностей для укрепления обороноспособности Сербии
19:20Медведев рассказал о выигрыше российских и сербских аграриев от санкций ЕС
Лента новостейМолния