"Точки кипения" для коллективной работы откроются в 41 российском вузе

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Пространства коллективной работы "Точка кипения" откроются в 41 российском вузе в субботу, 19 октября, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ.

Ранее спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития, директор направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив (АСИ) Дмитрий Песков заявил, что вузы и регионы России в 2019 году будут привлекаться для совершения технологического прорыва, реализовать эту задачу планируется через открытие университетских "Точек кипения".

"Сегодня в 41 вузе страны открываются пространства коллективной работы "Точка кипения"... Университетские "Точки кипения" объединят на своей площадке представителей сферы образования, науки и бизнеса, ученых, студентов, технологических предпринимателей, госслужащих, членов общественных организаций и профессиональных сообществ", - говорится в сообщении.

Добавляется, что основными направлениями работы "Точек кипения" в университетах станут проведение современных образовательных программ, запуск сетевого акселератора, интеграция с учебными программами университетов, обмен образовательными практиками вузов друг с другом, а также внедрение цифровых технологий с помощью институтов развития, госкорпораций и компаний.

"Сегодня мы наблюдаем, как формируется запрос общества на дополнительные компетенции, современные образовательные программы. Университеты должны активно участвовать в реализации этого запроса, в запуске новых моделей обучения, которые можно получить в разных формах. "Точки кипения" могут стать площадками для апробации таких моделей подготовки, для обмена лучшими образовательными практиками между вузами, для приобретения студентами новых профессиональных навыков", - цитирует пресс-служба министра науки и высшего образования РФ Михаила Котюкова.

По его мнению, в "Точках кипения" студенты смогут получать индивидуальные рекомендации по дальнейшему развитию, не покидая свои регионы, ведь из всех "точек" только четыре находятся в Москве.

"Университеты, в том числе с помощью "Точек кипения", могут стать центрами городской и региональной агломерации, задавая новые стандарты формирования городской среды, системы инноваций, технологий и досуга нашей талантливой молодежи", - отметил Котюков.

Как добавляют в пресс-службе, в "Точке кипения" студенты и преподаватели получат доступ к цифровой платформе Университета 20.35, а также к его диагностическим и рекомендательным сервисам, работающим на основе алгоритмов искусственного интеллекта. Работа университетских "Точек кипения" будет направлена на формирование и развитие индивидуальных образовательных траекторий студентов и преподавателей.