КПРФ на пленуме ЦК партии обсудит вопросы укрепления идейных основ

Руководитель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов во время III Пленума Центрального Комитета Коммунистической партии РФ. Архивное фото

Руководитель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов во время III Пленума Центрального Комитета Коммунистической партии РФ

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Девятый октябрьский пленум центрального комитета КПРФ пройдет в субботу, 19 октября, в оздоровительном комплексе "Снегири" в Подмосковье, сообщает пресс-служба партии.

Как рассказал РИА Новости лидер КПРФ Геннадий Зюганов, на пленуме будут обсуждаться вопросы организационных, идейно-политических и нравственных основ укрепления КПРФ, а также социально-экономическое положение в РФ.

"У нас темы очень интересные - об организационных, идейно-политических и нравственных основах укрепления партии. Время наступает жёсткое, во многом жестокое", - заявил он.