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РИА Новости

КПРФ на пленуме ЦК партии обсудит вопросы укрепления идейных основ

01:15 19.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРуководитель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов во время III Пленума Центрального Комитета Коммунистической партии РФ
Руководитель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов во время III Пленума Центрального Комитета Коммунистической партии РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
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Руководитель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов во время III Пленума Центрального Комитета Коммунистической партии РФ. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Девятый октябрьский пленум центрального комитета КПРФ пройдет в субботу, 19 октября, в оздоровительном комплексе "Снегири" в Подмосковье, сообщает пресс-служба партии.
Как рассказал РИА Новости лидер КПРФ Геннадий Зюганов, на пленуме будут обсуждаться вопросы организационных, идейно-политических и нравственных основ укрепления КПРФ, а также социально-экономическое положение в РФ.
"У нас темы очень интересные - об организационных, идейно-политических и нравственных основах укрепления партии. Время наступает жёсткое, во многом жестокое", - заявил он.
Участниками пленума будут представители фракции КПРФ в Госдуме, члены региональных отделений компартии и активисты молодежных организаций.
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