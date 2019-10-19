КПРФ на пленуме ЦК партии обсудит вопросы укрепления идейных основ

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Девятый октябрьский пленум центрального комитета КПРФ пройдет в субботу, 19 октября, в оздоровительном комплексе "Снегири" в Подмосковье, сообщает пресс-служба партии.
Как рассказал РИА Новости лидер КПРФ Геннадий Зюганов, на пленуме будут обсуждаться вопросы организационных, идейно-политических и нравственных основ укрепления КПРФ, а также социально-экономическое положение в РФ.
"У нас темы очень интересные - об организационных, идейно-политических и нравственных основах укрепления партии. Время наступает жёсткое, во многом жестокое", - заявил он.
Участниками пленума будут представители фракции КПРФ в Госдуме, члены региональных отделений компартии и активисты молодежных организаций.