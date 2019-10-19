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РИА Новости

В Барселоне полиция начала впервые применять водомет против радикалов

01:09 19.10.2019 (обновлено: 01:10 19.10.2019)
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© Sputnik / Daniel MartinАкция протеста в Барселоне
Акция протеста в Барселоне
© Sputnik / Daniel Martin
Акция протеста в Барселоне. Архивное фото
БАРСЕЛОНА (Испания), 18 окт – РИА Новости. Полиция пытается взять под контроль беспорядки в Барселоне: она впервые использовала водомет, чтобы погасить пылающие по центру города баррикады и мусорные баки, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Беспорядки с улицы Лаиетана, где уже пять часов происходят крайне жесткие столкновения полиции и радикалов, перекинулись на площадь Каталонии и ближайшие улицы, плоть до Университетской площади. Радикалы переворачивают мусорные контейнеры, строят баррикады и поджигают их. Полиция приняла решение применить водомет, чтобы погасить пылающие костры.
Правоохранительные органы пытаются утихомирить радикалов, которые забрасывают их брусчаткой, бутылками, банками и другими предметами, при помощи резиновых пуль и слезоточивого газа.
Ранее и.о. главы МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка заявил, что в беспорядках в центре Барселоны участвуют около 400 радикалов.
Акция протеста в Барселоне
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Митинги, перекрытия дорог, железнодорожных путей и беспорядки начались в Каталонии 14 октября после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры 12 каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения, три человека были признаны виновными в неподчинении и приговорены к штрафу.
В ходе столкновений в различных городах автономного сообщества с начала недели пострадали 550 человек, в том числе более 200 представителей правоохранительных органов. Задержаны более 130 человек.
Акция протеста в Барселоне
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