В Барселоне полиция начала впервые применять водомет против радикалов

БАРСЕЛОНА (Испания), 18 окт – РИА Новости. Полиция пытается взять под контроль беспорядки в Барселоне: она впервые использовала водомет, чтобы погасить пылающие по центру города баррикады и мусорные баки, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Беспорядки с улицы Лаиетана, где уже пять часов происходят крайне жесткие столкновения полиции и радикалов, перекинулись на площадь Каталонии и ближайшие улицы, плоть до Университетской площади. Радикалы переворачивают мусорные контейнеры, строят баррикады и поджигают их. Полиция приняла решение применить водомет, чтобы погасить пылающие костры.

Правоохранительные органы пытаются утихомирить радикалов, которые забрасывают их брусчаткой, бутылками, банками и другими предметами, при помощи резиновых пуль и слезоточивого газа.

Ранее и.о. главы МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка заявил, что в беспорядках в центре Барселоны участвуют около 400 радикалов.

Митинги, перекрытия дорог, железнодорожных путей и беспорядки начались в Каталонии 14 октября после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры 12 каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения, три человека были признаны виновными в неподчинении и приговорены к штрафу.