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РИА Новости

Член Демократической партии назвала Хиллари Клинтон "разжигателем войны"

00:46 19.10.2019 (обновлено: 01:09 19.10.2019)
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© AP Photo / John MinchilloКандидат в президенты от Демократической партии США Тулси Габбард
Кандидат в президенты от Демократической партии США Тулси Габбард
© AP Photo / John Minchillo
ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Претендент на номинацию Демократической партии в президенты Тулси Габбард обвинила кандидата-2016 Хиллари Клинтон в сознательной попытке очернить ее, заявив, будто Габбард играет на руку России.
Клинтон в интервью подкасту Capmaign HQ на этой неделе назвала Габбард "любимым кандидатом русских", а кандидата-2016 от Зеленой партии Джилл Стайн - "агентом русских".
Клинтон не назвала Габбард по имени, однако именно Габбард обвиняли ранее в симпатиях к Москве за то, что та в свое время ездила в Сирию и встречалась с президентом Башаром Асадом, а также выступала против военного вмешательства США в дела других стран.
"Русские положили глаз на одну женщину, участвующую в демократических праймериз, и растят ее, чтобы сделать кандидатом от третьей партии. Она любимый кандидат русских", - заявила Клинтон. "У них есть много сайтов и ботов, и других способов поддерживать ее. И это еще если Джилл Стайн решит не баллотироваться, а похоже, что она не решит, потому что она русский агент", - добавила Клинтон.
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Похоже, Клинтон возвращается, чтобы отомстить России
После проигрыша Дональду Трампу на президентских выборах 2016 года Клинтон не раз заявляла, что Стайн помешала ей выиграть ряд важных штатов и стать президентом. По ее мнению, это никак не могло произойти без "российского вмешательства".
Также Клинтон в интервью назвала действующего президента Дональда Трампа "мечтой Владимира Путина".
Габбард не осталась в долгу и заявила, что Клинтон — олицетворение коррупции и разжигательница войны.
"Отлично! Спасибо, Хиллари Клинтон. Ты, королева среди разжигателей войны, олицетворение коррупции и персонификация той гнили, которая так долго разъедала Демократическую партию, наконец-то вышла из-за кулис", - написала Габбард в Twitter.
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"С того момента, как я выдвинула свою кандидатуру, шла срежиссированная кампания по уничтожению моей репутации. Мы пытались понять, кто за ней стоит и почему. Теперь мы знаем — все это время это была ты, через своих подручных и мощных союзников в корпоративных СМИ и в машине войны. Ты боишься той угрозы, которую я для тебя представляю", - заявила Габбард.
"Теперь понятно, что эти праймериз идут между мной и тобой. Не прячься трусливо за своими подручными. Присоединись к гонке напрямую", - заключила Габбард, обращаясь к Клинтон.
Демократы в конгрессе на протяжении долгого времени расследовали предполагаемые связи Трампа с Россией, но ничего не добились. Спецпрокурор Роберт Мюллер на протяжении двух лет расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы, которые Москва отрицает. Мюллер завершил расследование, подтвердив обвинения во вмешательстве в выборы. При этом он не нашел свидетельств "сговора" между Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме.
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Клинтон обвинила Трампа в предательстве США
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Тулси ГаббардРоберт МюллерХиллари КлинтонСШАВ мире
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