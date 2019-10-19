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РИА Новости

Российская ТМХ заинтересована в расширении пригородного сообщения в Сербии

00:31 19.10.2019
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПервый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько
Первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Российская группа "Трансмашхолдинг" (ТМХ), производящая, в том числе электрички, заинтересована в развитии пригородного сообщения в Сербии, заявил первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
Ряд проектов по строительству и реконструкции железнодорожной инфраструктуры Сербии на 941 миллион долларов, из которых 800 миллионов составляет экспортный российский госкредит, реализуют РЖД. Железнодорожный холдинг также заключил новый договор на 230 миллионов евро, который, в том числе, включает строительство Единого диспетчерского центра.
"Заинтересованность в расширении столичного пригородного сообщения в Сербии проявляет российская компания "Трансмашхолдинг", - сказал Приходько журналистам в преддверии визита российского премьера в Сербию.
Пресс-служба кабмина сообщила ранее, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетит Сербию в конце октября.
Первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько
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"Трансмашхолдинг" - крупнейшая российская компания, специализирующаяся на разработке и производстве подвижного состава для железных дорог, городских транспортных систем. Предприятия группы ТМХ выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро.
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