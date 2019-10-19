Россия допускает обсуждение концессии на железной дороге Сербии

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Россия допускает в перспективе обсуждение с Сербией возможной концессии или управления отдельными процессами на железной дороге этой страны, сообщил журналистам первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько в преддверии визита российского премьера Дмитрия Медведева в Сербию.

РЖД уже реализуют контракт на строительство и реконструкцию железнодорожной инфраструктуры Сербии на 941 миллион долларов, из которых 800 миллионов составляет экспортный российский госкредит. Холдинг также заключил новый договор на 230 миллионов евро, который, в том числе, включает строительство Единого диспетчерского центра. Первый замгендиректора РЖД Александр Мишарин в интервью РИА Новости в июне 2019 года сообщал, что новые проекты РЖД в Сербии будут профинансированы на 70% за счёт экспортного кредита РФ и на 30% средствами этой страны.

"Создание Единого диспетчерского центра - это начальный этап для обсуждения с сербской стороной перспектив дальнейшего сотрудничества, в том числе в вопросах возможной концессии или управления отдельными процессами на железной дороге", - сказал Приходько.

Он отметил, что проект строительства холдингом РЖД в Сербии Единого диспетчерского центра управления перевозками - это шаг вперед в развитии экспорта высокотехнологической продукции российского производства.

"Предложено комплексное решение, которое базируется на значительном опыте, инновациях, технологиях. Оно позволит Сербии выйти на качественно новый уровень управления процессом перевозок, значительно повысит их экономическую эффективность и безопасность. У железных дорог Сербии откроются новые перспективы развития и значительно улучшатся бизнес-показатели", - добавил он.