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РИА Новости

Россия допускает обсуждение концессии на железной дороге Сербии

00:33 19.10.2019
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© Fotolia / mark yuillЖелезнордорожная станция в Сербии
Железнордорожная станция в Сербии
© Fotolia / mark yuill
Железнордорожная станция в Сербии. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Россия допускает в перспективе обсуждение с Сербией возможной концессии или управления отдельными процессами на железной дороге этой страны, сообщил журналистам первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько в преддверии визита российского премьера Дмитрия Медведева в Сербию.
РЖД уже реализуют контракт на строительство и реконструкцию железнодорожной инфраструктуры Сербии на 941 миллион долларов, из которых 800 миллионов составляет экспортный российский госкредит. Холдинг также заключил новый договор на 230 миллионов евро, который, в том числе, включает строительство Единого диспетчерского центра. Первый замгендиректора РЖД Александр Мишарин в интервью РИА Новости в июне 2019 года сообщал, что новые проекты РЖД в Сербии будут профинансированы на 70% за счёт экспортного кредита РФ и на 30% средствами этой страны.
"Создание Единого диспетчерского центра - это начальный этап для обсуждения с сербской стороной перспектив дальнейшего сотрудничества, в том числе в вопросах возможной концессии или управления отдельными процессами на железной дороге", - сказал Приходько.
Он отметил, что проект строительства холдингом РЖД в Сербии Единого диспетчерского центра управления перевозками - это шаг вперед в развитии экспорта высокотехнологической продукции российского производства.
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"Предложено комплексное решение, которое базируется на значительном опыте, инновациях, технологиях. Оно позволит Сербии выйти на качественно новый уровень управления процессом перевозок, значительно повысит их экономическую эффективность и безопасность. У железных дорог Сербии откроются новые перспективы развития и значительно улучшатся бизнес-показатели", - добавил он.
Мишарин в июне говорил в интервью РИА Новости, что компания интересуется управлением железными дорогами и железнодорожными проектами в Восточной Европе, странах Юго-Восточной Азии и Африке.
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