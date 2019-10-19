Россия и Сербия вскоре выйдут на контракт по созданию Центра ядерной науки

МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Россия и Сербия планируют через пару месяцев выйти на подписание генерального контракта, предполагающего строительство в республике Центра ядерной науки, технологий и инноваций (ЦЯНТИ), заявил первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

Представитель кабмина в преддверии поездки премьер-министра Дмитрия Медведева в Белград 19 октября ответил на вопросы журналистов. Посол Сербии в России Мирослав Лазански в интервью РИА Новости ранее сообщил, что во время визита Медведева в Сербию ожидается подписание соглашения с Росатомом о сотрудничестве при строительстве на территории Сербии Центра ядерной науки.

"Российская сторона готова к началу реализации проекта Центра ядерной науки, технологий и инноваций (ЦЯНТИ). Это представляется важным с учетом реальной потребности Сербии в научно-технологической продукции Центра, в первую очередь, изотопах для медицины, промышленности и сельского хозяйства. Для этого есть все предпосылки", - заявил Приходько журналистам.

Он уточнил, что готовящееся к подписанию межправсоглашение предусматривает конкретную последовательность шагов по запуску этого проекта.

"Подготовительная работа по согласованию конфигурации и определению площадки его размещения уже началась, через несколько месяцев запланирован выход на подписание генерального контракта", - сообщил замруководителя аппарата кабмина.