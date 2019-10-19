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РИА Новости

Россия и Сербия вскоре выйдут на контракт по созданию Центра ядерной науки

00:20 19.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПервый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько
Первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Россия и Сербия планируют через пару месяцев выйти на подписание генерального контракта, предполагающего строительство в республике Центра ядерной науки, технологий и инноваций (ЦЯНТИ), заявил первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
Представитель кабмина в преддверии поездки премьер-министра Дмитрия Медведева в Белград 19 октября ответил на вопросы журналистов. Посол Сербии в России Мирослав Лазански в интервью РИА Новости ранее сообщил, что во время визита Медведева в Сербию ожидается подписание соглашения с Росатомом о сотрудничестве при строительстве на территории Сербии Центра ядерной науки.
"Российская сторона готова к началу реализации проекта Центра ядерной науки, технологий и инноваций (ЦЯНТИ). Это представляется важным с учетом реальной потребности Сербии в научно-технологической продукции Центра, в первую очередь, изотопах для медицины, промышленности и сельского хозяйства. Для этого есть все предпосылки", - заявил Приходько журналистам.
Он уточнил, что готовящееся к подписанию межправсоглашение предусматривает конкретную последовательность шагов по запуску этого проекта.
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"Подготовительная работа по согласованию конфигурации и определению площадки его размещения уже началась, через несколько месяцев запланирован выход на подписание генерального контракта", - сообщил замруководителя аппарата кабмина.
По его словам, этот центр "является инновационным проектом в области ядерных технологий и по существу не имеет аналогов в мировой практике", а в основе проекта лежит большой опыт сотрудничества, традиционные связи российских и сербских ученых-атомщиков. -0-
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Сергей ПриходькоРосатомСербияРоссияВ мире
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