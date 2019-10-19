Приходько рассказал о переговорах России и Сербии по поставкам SSJ100

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. РФ и Сербия ведут переговоры по обновлению флота национального авиаперевозчика Air Serbia российскими самолетами Sukhoi Superjet 100, также Белграду могут быть интересны среднемагистральные МС-21, заявил журналистам первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько в преддверии визита премьер-министра Дмитрия Медведева.

"Вопрос поставки воздушных судов российского производства в Сербию обсуждается в различных форматах. В частности, АО "Гражданские самолеты Сухого" ведет взаимодействие с сербским национальным авиаперевозчиком Air Serbia по вопросу обновления флота авиакомпании за счет закупки российских самолетов Sukhoi Superjet 100", - сказал он.

По его словам, также стороны прорабатывают возможность размещения центра послепродажного обслуживания Sukhoi Superjet 100 на базе ремонтного предприятия "ЮАТ-Техника" в международном аэропорту имени Николы Теслы в Белграде. Он рассказал, что в июне предприятие завершило сертификацию деятельности по техническому обслуживанию этих самолетов в соответствии с требованиями Европейского агентства авиационной безопасности, обучение персонала и оснащение ангара.

"Что касается МС-21, то в перспективе данный тип самолетов может заинтересовать национального авиаперевозчика Air Serbia", - заключил Приходько.