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РИА Новости

Приходько рассказал о переговорах России и Сербии по поставкам SSJ100

00:17 19.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСамолет "Сухой Суперджет" SSJ100
Самолет Сухой Суперджет SSJ100
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Самолет "Сухой Суперджет" SSJ100 . Архивное фото
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. РФ и Сербия ведут переговоры по обновлению флота национального авиаперевозчика Air Serbia российскими самолетами Sukhoi Superjet 100, также Белграду могут быть интересны среднемагистральные МС-21, заявил журналистам первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько в преддверии визита премьер-министра Дмитрия Медведева.
"Вопрос поставки воздушных судов российского производства в Сербию обсуждается в различных форматах. В частности, АО "Гражданские самолеты Сухого" ведет взаимодействие с сербским национальным авиаперевозчиком Air Serbia по вопросу обновления флота авиакомпании за счет закупки российских самолетов Sukhoi Superjet 100", - сказал он.
По его словам, также стороны прорабатывают возможность размещения центра послепродажного обслуживания Sukhoi Superjet 100 на базе ремонтного предприятия "ЮАТ-Техника" в международном аэропорту имени Николы Теслы в Белграде. Он рассказал, что в июне предприятие завершило сертификацию деятельности по техническому обслуживанию этих самолетов в соответствии с требованиями Европейского агентства авиационной безопасности, обучение персонала и оснащение ангара.
"Что касается МС-21, то в перспективе данный тип самолетов может заинтересовать национального авиаперевозчика Air Serbia", - заключил Приходько.
Руководителя аппарата правительства РФ С. Приходько
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МС-21-300 - ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров. Первый полет совершил 28 мая 2017 года. Завершение сертификации запланировано на 2020 год. На серийное производство предполагается выйти в 2021 году. Первым эксплуатантом нового воздушного судна, предположительно, станет компания "Аэрофлот".
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Гражданские самолеты СухогоSukhoi SuperjetСергей ПриходькоБезопасностьЭкономика
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