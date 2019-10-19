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РИА Новости
Ядерные технологии

Приходько заявил о готовности России помогать Сербии в атомной энергетике

00:13 19.10.2019
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© Пресс-служба правительства РФ / Перейти в фотобанкРуководителя аппарата правительства РФ С. Приходько
Руководителя аппарата правительства РФ С. Приходько
© Пресс-служба правительства РФ
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Руководителя аппарата правительства РФ С. Приходько. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Россия готова стать партнером Сербии в атомной энергетике, если Белград решит в будущем снять существующие сейчас в республике ограничения на развитие этой сферы, заявил журналистам первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
Представитель кабмина ответил на вопросы журналистов перед визитом премьер-министра Дмитрия Медведева в Сербию, который состоится 19 октября.
"Что касается возможности сооружения в Сербии атомной электростанции, то в этом вопросе все будет зависеть от позиции сербской стороны. В Сербии существуют законодательные ограничения на развитие атомной энергетики. Если сербское руководство в будущем примет решение о запуске национальной атомноэнергетической программы, то Россия будет готова стать партнером Сербии в этом стратегическом проекте", - сообщил Приходько, отвечая на соответствующий вопрос.
В Сербии действует закон, запрещающий строить АЭС в республике. Ранее сообщалось, что власти Сербии не исключают возможности пересмотра этого моратория в будущем.
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Россия и Сербия 17 января этого года в Белграде подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях, оно начало действовать с 28 февраля.
Межправсоглашение определяет широкий спектр направлений взаимодействия между странами, в числе которых содействие в создании и совершенствовании в Сербии инфраструктуры использования атомной энергии, проектирование, сооружение и модернизация исследовательских ядерных реакторов, развитие ядерной медицины, проведение фундаментальных и прикладных исследований в области использования атомной энергии.
Кроме того, Россия и Сербия намерены сотрудничать в сферах современных цифровых технологий атомной энергетики, применения радиационных технологий в сельском хозяйстве, промышленности, а также в подготовке специалистов для атомной отрасли Сербии.
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Ядерные технологииСергей ПриходькоСербияРоссияВ мире
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