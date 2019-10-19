Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-19T00:06Z
https://ria.ru/20191019/1559959729.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155989/36/1559893696_0:166:2963:1833_1036x0_80_0_0_c960afb010c823bf3792a3a658971ebd.jpg
РИА Новости

Формат G8 не подходит для решения мировых проблем, заявил Медведев

00:06 19.10.2019
255
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев считает, что формат G8 не подходит для решения мировых проблем, центральную роль должна играть ООН, которая не исчерпала свой потенциал.
В преддверии визита в Сербию Медведев дал интервью газете "Вечерние новости". У российского премьера спросили, что необходимо сделать, чтобы мир стал более справедливым, нужно ли для этого стремиться вернуть ООН утраченный ею авторитет. Медведев указал, что еще 10 лет назад он был прав, когда выступал с трибуны ООН. По его словам, с тех пор мир не стал спокойнее.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Вчера, 00:30РИА Новости
Песков прокомментировал высказывания в Белом доме об участии России в G7
"Я, на мой взгляд, правильно сказал тогда и о том, что время однополярного мира прошло. Но это не только я об этом говорю, это очень многие другие лидеры тогда говорили, многие страны говорят. Это совершенно очевидно", - сказал Медведев.
Премьер отметил, что недавно значительная часть мировых вопросов решалась на "восьмерке" (G8), в которой принимала участие и Россия. "Потом нас оттуда выставили, сказав, что "вы нам не подходите", а сейчас активно начинают из разных стран снова манить, говорить "мы готовы вас снова позвать, принять" и так далее. Но ведь дело даже не в том, как с нами там поступили, а в том, что сегодня рассматривать мировые проблемы в формате "восьмерки" невозможно", - заявил председатель правительства.
Медведев заметил, что даже тогда это было странно, вспомнив, что на дискуссии в формате "восьмерки" всегда приглашали крупные страны, "стыдливо называя это форматом outreach или ещё как-то, но понимая, что нельзя это только на восемь стран делить".
"Поэтому я считаю, что, безусловно, центральную роль здесь должна играть Организация Объединенных Наций, Совет Безопасности ООН, потому что это главная, ведущая международная организация", - сказал Медведев.
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Вчера, 16:40РИА Новости
Меркель считает выбор места проведения G7 правом Трампа
При этом премьер добавил, что важны и региональные организации, и другие крупные организации, такие как БРИКС, ШОС. Он повторил, что идеальной моделью является ООН, которая не исчерпала своего потенциала, "как об этом иногда пытаются сказать в тех или иных государствах".
1410004
Обсудить 0
Дмитрий МедведевG8ООНРоссияВ мире
Рекомендуем
Дмитрий Медведев
Медведев осудил попытки "затянуть" в НАТО страны с внутренним конфликтом
РИА
Новости
Руководителя аппарата правительства РФ С. Приходько
Приходько заявил о готовности России помогать Сербии в атомной энергетике
Здание Капитолия в Вашингтоне
Минэнерго США отказалось предоставить конгрессу документы по импичменту
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-конференции в Стамбуле
Эрдоган раскрыл детали телефонного разговора с Трампом
Лента
новостей
Представитель Украины Леонид Кучма после окончания заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске. 5 июня 2019
СМИ опубликовали письмо офиса Зеленского о "формуле Штайнмайера"
Арктика
Минобороны создало карту к заявке по российской границе арктического шельфа
Здание Генеральной прокуратуры Украины в Киеве
ГПУ уволила трех следователей, занимавшихся делами Евромайдана
Джо Байден с сыном Хантером
Сына Байдена предостерегали еще в 2015 году от работы в Burisma, пишут СМИ
Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова
Захарова прокомментировала слова посла Китая об украинцах в Гонконге
Экс-президент Украины Петр Порошенко
Бизнесмен заявил о краже 1,5 миллиарда долларов окружением Порошенко
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Европейцы устали от попыток США доминировать в Европе, заявил Медведев
Кандидат в президенты от Демократической партии США Тулси Габбард
Член Демократической партии назвала Хиллари Клинтон "разжигателем войны"
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев прокомментировал идеи о создании новых объединений на Балканах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:30Медведев заявил о необходимости прагматизма в отношениях России и Сербии
20:28Вучич рассказал о росте товарооборота России и Сербии
20:27Медведев рассказал об отношении России к попыткам интеграции Сербии с ЕС
20:26Москва и Белград заключили договор о создании в Сербии Центра ядерной науки
20:23Источник в греческой церкви опроверг данные о внесении Епифания в диптих
20:19Россия и Сербия заключили соглашение о фитосанитарном контроле
20:18Вучич отметил вклад России в обновление сербской военной авиации
20:14Защита экс-замсекретаря СНБО Украины подаст апелляцию на решение суда
20:10Россия и Сербия продолжат развивать проекты в энергетической сфере
20:04Вучич планирует встретиться с Путиным в Сочи 4 декабря
20:00Борисов рассказал о заинтересованности Сербии в комплексах "Панцирь"
20:00Борисов оценил вероятность новых поставок российских ЗРК в Турцию
19:57Москва и Белград подписали меморандум по российским производствам в Сербии
19:57Россия и Сербия договорились сотрудничать в области цифровых технологий
19:55Захарова прокомментировала итоги заседания британского парламента по Brexit
19:54РЖД и Сербия договорились по реализации ряда железнодорожных проектов
19:51Россия и Сербия договорились о предоставлении Белграду экспортного кредита
19:48Таможни России и Сербии будут сотрудничать в сфере авиаперевозок
19:45Путин и Меркель отметили важность урегулирования ситуации в Сирии
19:36Медведев отметил рост возможностей для укрепления обороноспособности Сербии
Лента новостейМолния