Русская церковь готовит стоп-лист, который может разорить Грецию

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости, Антон Скрипунов. РПЦ жестко предупредила: если кто-то из иерархов Элладской церкви признает украинских раскольников, строгие санкции последуют незамедлительно. Это скажется на доходах от паломничества, важных не только для местной церкви, но и для государства. Корреспондент РИА Новости разобрался, к каким святыням могут запретить ездить верующим из России и стран СНГ и как сильно от этого пострадает экономика Греции.

Десятки тысяч паломников

Один из самых известных народных праздников на Руси — день памяти, как ни странно, греческого святого. Великомученик Димитрий Солунский (в честь которого названа общецерковная Родительская суббота, отмечаемая ежегодно перед восьмым ноября) давно вошел в ранг наиболее почитаемых в мире христианских святых. Приложиться к его мощам в базилике VI века в центре Салоник ежегодно стремятся десятки тысяч верующих. Однако в ближайшее время непрерывный поток богомольцев грозит иссякнуть.

После заседания Архиерейского собора Элладской православной церкви 12 октября, где ряд епископов признали украинских раскольников, в православном мире стали рассуждать о жестком ответе Московского патриархата. Какие санкции последуют: полный разрыв отношений с греками, как это было с легализовавшим раскольническую "Православную церковь Украины" (ПЦУ) Константинопольским патриархатом, или же просто призыв одуматься?

А вышло неожиданно. Синод Русской православной церкви 17 октября, по сути, показал грекам "желтую карточку". Если предстоятель Элладской церкви архиепископ Афинский Иероним признает лидера ПЦУ Епифания Думенко, то патриарх Кирилл не будет поминать его за богослужениями. На церковном языке это означает разрыв отношений между главами поместных церквей. Кроме того, если кто-то из греческих епископов признает раскольников, то с ними будет прекращено всяческое общение: священникам РПЦ нельзя будет служить вместе с представителями епархии, управляемой попавшим под санкции архиереем, причащаться в подчиненных этой епархии храмах. Нельзя этого будет делать и простым верующим Русской церкви.

Однако самым жестким решением Синода РПЦ стало, пожалуй, следующее. "Мы не благословляем совершение паломнических поездок в епархии, управляемые означенными архиереями. Соответствующая информация будет широко распространена среди паломнических и туристических организаций стран, составляющих каноническую территорию нашей Церкви", — говорится в заявлении Синода.

Речь идет о православных верующих не только России, но и всех стран, входящих в церковную юрисдикцию Московского патриархата. А это все государства бывшего СССР, а также Монголия, Япония и Китай. Именно паломники Русской православной церкви (второй христианской церкви в мире по численности паствы после Римско-католической) наиболее активно путешествуют по святым местам. В том числе и в Грецию, 20 процентов ВВП которой составляет туристический сектор.

По данным фирм, организующих паломнические поездки, Греция — второе по востребованности у россиян направление после Израиля. А наиболее популярные места — Солунь, где хранятся мощи Димитрия Солунского, Керкира с мощами Спиридона Тримифунтского, Патры со святыми останками апостола Андрея Первозванного и знаменитые наскальные монастыри Метеоры.

"Ежегодно паломники составляют примерно десять процентов общего числа приезжающих в Грецию россиян — где-то 50 тысяч человек. Это если говорить про организованные группы. Очень трудно отследить тех, кто едет отдыхать и потом совершает паломничество или просто берет экскурсию, например на Афон (относится к юрисдикции Константинопольской церкви. — Прим. ред.)", — рассказывает РИА Новости гендиректор светской паломнической службы "Радонеж" Юрий Минулин.

Отсутствие благословения Русской церкви на такие поездки, по его словам, отразится в следующем году. "Это совершенно новая ситуация (с потенциальным запретом посещать определенные епархии в Греции. — Прим. ред.). И вообще, нужно сначала посмотреть, кто у них на какую позицию ориентируется: за раскольников или против. И будут ли там в принципе наших паломников ждать. Тут очень много вопросов, которые, как я думаю, начнут решаться ближе к высокому сезону следующего года", — добавляет Минулин.

Черный список епархий

Синод РПЦ не назвал конкретных архиереев Элладской церкви, которые уже вступили в "молитвенное и евхаристическое общение" с украинскими раскольниками. Однако такие есть. Выдали их сторонники главы раскольнической ПЦУ Епифания Думенко. В сентябре его структура гордо отрапортовала о поездке в Грецию своего представителя, который совершил службу с митрополитом Лангадийским Иоанном, митрополитом Фессалоникийским Анфимом, митрополитом Верийским Пантелеимоном и митрополитом Артским Калиннником. Территориально их епархии охватывают город Салоники с окрестностями, где, помимо мощей Димитрия Солунского, также хранятся мощи Григория Паламы, Феодоры Мироточивой и икона Богоматери "Панагия Сумела", написанная, согласно преданию, апостолом Лукой.

Поддержали ПЦУ и некоторые другие епископы Элладской церкви. По данным ряда источников РИА Новости в церковных кругах, за признание украинских раскольников (хотя достоверно неизвестно, молились ли они с ними) выступают правящие архиереи 24 (из 81) епархий. А именно: Навпактской, Димитриадской, Идрской, Патрской, Гортинской, Коринфской, Мессинийской, Ново-Ионийской, Кефаллинийской, Ларисской, Перистерионской, Гуменисской, Верийской, Дидимотихской, Ксантийской, Касторийской, Серрской, Драмской, Ланкадасской, Иерисской, Маронийской, Иоаннинской, Неакринийской, Филиппийской. На этих территориях — множество святынь, самые известные из которых — мощи апостола Андрея Первозванного, Феодора Стратилата, Григория Нисского, Евфимия Нового, а также реликвии древнего монастыря Панагия Довра.

© РИА Новости / Геннадий Мельник Официальное оглашение итогов Архиерейского собора Элладской церкви в Греции © РИА Новости / Геннадий Мельник Официальное оглашение итогов Архиерейского собора Элладской церкви в Греции

Пока что Русская церковь не приняла никаких конкретных мер в отношении поддержавших украинских раскольников епископов. Однако, как заверили РИА Новости в Московском патриархате, соответствующие списки епархий будут составлены в ближайшее время.

"Информацию о случаях сослужения с украинскими раскольниками собирает отдел внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата. Как только устанавливается факт сослужения, это в соответствии с решением Синода означает автоматическое прекращение общения с допустившим таковое греческим архиереем и прекращение паломничеств в возглавляемую им епархию", — объясняет РИА Новости секретарь ОВЦС по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук.

"Церковь несамостоятельна"

В отличие от Константинополя, Русская церковь не стала применять те или иные санкции на всю Элладскую церковь. Это неудивительно, ведь там назрел раскол из-за украинского вопроса.

Накануне заседания Синода РПЦ некоторые видные греческие митрополиты заявили, что единого решения внутри Элладской церкви по Украине так и не было принято: многие архиереи либо выступили против признания раскольничьей ПЦУ, либо промолчали. Не было и голосования. А значит, свою позицию эта поместная церковь не выработала соборно. Дело в том, что соборность — один из важнейших принципов православия, и наиболее важные решения в той или иной поместной церкви принимаются коллективно, а не по желанию одного человека.

"Решения собора иерархии в Элладской церкви принимаются голосованием всех участников. Однако ни по вопросу о признании украинских неканонических сообществ, ни по вопросу об утверждении решений постоянного Священного синода (Архиерейского собора. — Прим. ред.) Элладской православной церкви по Украине голосование епископата не проводилось", — заявил Синод РПЦ.

Во многом это связано с давлением на Элладскую церковь со стороны патриарха Константинопольского Варфоломея. По данным источников РИА Новости в церковных кругах, нажим церковного Стамбула на Афины в последнюю неделю лишь усилился.

"Между Константинополем и Элладской православной церковью давно сложились тесные, но непростые отношения. К сожалению, греческая церковь в богословском плане совершенно несамостоятельна — все исходит от Фанара (район в Стамбуле где расположен административный центр Константинопольского патриархата. — Прим. ред.). Тот же идеологический центр фанариотов разместился в Университете Салоник. То есть Элладская церковь — давно в состоянии полузаложника Фанара. И давление будет продолжаться", — считает политолог Аркадий Малер.

Давление, полагает эксперт, могут испытать и другие представители "греческой семьи" — Александрийская, Иерусалимская, Кипрская церкви. Патриарх Варфоломей все чаще будет ставить перед ними вопросы в духе: "Вы с нами или против нас? Вы греки или не греки?"