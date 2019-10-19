Наркотики, стриптиз и важный папа. Из-за кого Трампу грозит импичмент

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости, Софья Мельничук. Жизнь Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США, оказавшегося в эпицентре политического скандала, выглядит бесконечной чередой несчастий и передряг. Смерть матери, наркотическая зависимость, развод и одиозные отношения с вдовой брата дополнились коррупционными обвинениями. В предвыборной гонке все, что связано с политическими соперниками, изучают под лупой, и тут точно есть за что уцепиться.

Полезные дети

Последние недели со страниц газет не сходит имя сына Джозефа Байдена, потенциального соперника Дональда Трампа на президентских выборах. Хантер Байден попал в центр внимания после телефонного разговора хозяина Белого дома с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Трамп в завуалированной форме попросил возобновить начатое в 2016 году расследование по делу нефтегазовой компании Burisma, в руководство которой входил Байден-младший. Дело закрыли после увольнения генпрокурора Украины Виктора Шокина. Убрал его якобы Байден-старший: он пригрозит Петру Порошенко отозвать военную помощь, если делу дадут ход.

Трамп заподозрил, что Джо Байден воспользовался служебным положением и отмазал сына от преследования. Однако само по себе это не стало новостью. И республиканцы, и демократы на протяжении многих лет попадают в скандалы благодаря своим отпрысками. Дело, как говорится, семейное.

Дети крупных политических деятелей часто оказываются на руководящих должностях в иностранных госкомпаниях. То есть сам факт того, что Байден-младший стал членом правления Burisma, абсолютно законен. Даже Элизабет Уоррен — одна из главных претендентов на пост главы США от демократов — затруднилась ответить , этично ли, что сын вице-президента руководит иностранной компанией. Беспокойство вызывает то, как впоследствии родители используют такую ситуацию и имеет ли место конфликт интересов.

Например, родственник на высокой должности в зарубежной фирме может поспособствовать обойти закон , запрещающий иностранные пожертвования в период предвыборных кампаний. То же самое касается и высоких позиций в американских фирмах. Как бы то ни было, сам по себе факт назначения детей влиятельных лиц на важные посты не нов. Однако Хантеру Байдену повезло попасть в "идеальный шторм".

Доказательство прозрачности

"Ходит много разговоров про сына Байдена, этот Байден остановил дело, а многие хотели бы знать, что там произошло", — говорил Трамп Зеленскому в нашумевшем разговоре.

Сам бывший вице-президент позднее заявил: "Издания с достойной репутацией разобрались, в чем меня обвиняют, и пришли к выводу, что все это бессмысленно, безосновательно и не соответствует действительности". Хантер Байден утверждал, что сторонники Трампа клевещут на него "по понятным политическим причинам". Однако что на самом деле известно о делах сына бывшего второго лица в государстве?

По образованию он юрист, после назначения отца на должность в 2009-м Хантер Байден заинтересовался бизнесом в регионе, который курировал вице-президент, — то есть на Украине. Дела ему не находилось до 2014 года. Тогда зарегистрированная на Кипре и одна из крупнейших нефтегазовых компаний Украины Burisma Holdings взяла Хантера на работу.

Дело в том, что "Бурисме" срочно требовалось доказать, что ее деятельность прозрачна и законна. В 2014 году холдинг связали со схемами по отмыванию денег. Вскоре по запросу США в отношении основателя компании Николая Злочевского начали расследование о растрате госсредств. Решили проблему, пригласив на работу несколько иностранцев. В заявлении о назначении Хантера Байдена говорилось, что новый член команды "будет направлять компанию в вопросах транспарентности, корпоративного управления и ответственности".

© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais Хантер Байден © AP Photo / Pablo Martinez Monsivais Хантер Байден

Выплаты за труд Байдену-младшему, предположительно, проходили через счета американской компании Rosemont Seneca Bohai LLC. В 2014-2015 годах, согласно банковским выпискам , таким образом ему выплатили более 850 тысяч долларов.

В это время Байден-старший был чрезвычайно важной фигурой в американо-украинских отношениях. Он побывал в Киеве по меньшей мере десять раз. Главным его требованием к новым властям была борьба с коррупцией. Однако о зарубежном бизнесе он с сыном никогда не разговаривал. "Папа как-то сказал: надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Я ответил, что знаю", — говорил Хантер Байден журналистам.

Китайские миллиарды

Желая разобраться, как Джо Байден использовал свое положение для продвижения интересов сына, Дональд Трамп призвал начать расследование их семейной деятельности в Китае. Он утверждает, что Пекин дал Хантеру Байдену 1,5 миллиарда долларов, чтобы повлиять на отца и получить выгодные контракты с США.

"Именно потому, что Китай сотрудничает с такими людьми, как Байден, он на протяжении многих лет отхватывал сладенькие кусочки контрактов и обирал США, — заявил Трамп. — Знаете, как это называется? Это называется взятка".

Как пишут американские СМИ, компании, связанные с Хантером Байденом или его бизнес-партнерами, за последнее десятилетие заключили несколько контрактов с участием КНР. Но масштаб сотрудничества и заработки Байдена-младшего неизвестны.

Полтора миллиарда долларов, упомянутые Трампом, скорее всего, связаны с китайской BHR Equity Investment Fund Management Company. По данным гонконгской газеты South China Morning Post, в 2013 году Хантер Байден стал одним из членов правления компании. В 2014-м ее руководство искало указанную сумму для инвестиций за рубежом.

© AP Photo / Sergey Supinski/Pool Photo Джо Байден в Киеве © AP Photo / Sergey Supinski/Pool Photo Джо Байден в Киеве

Эти цифры также фигурировали в книге "Секретные империи", где речь шла о бизнесе Байденов за границей. Автор утверждает, что BHR заключила "весьма необычную сделку" на 1,5 миллиарда долларов, которые получила от китайского правительства, после того, как в Пекин на служебном самолете прилетел Джо Байден.

Кроме того, в 2017 году Хантер Байден якобы купил десять процентов акций компании за 420 тысяч долларов. При этом BHR инвестирует в некоторые проекты, которые идут вразрез с политической линией США. Например, в технологии распознавания лиц, которые использует китайская полиция, а также в госкомпанию AVIC, производящую истребители для Народно-освободительной армии Китая.

Смерть, наркотики и развод

Что касается личной жизни Хантера Байдена, ее сложно назвать легкой и успешной. Трагедии преследовали его с самого детства.

Полное имя Байдена-младшего — Роберт Хантер. Он родился 4 февраля 1970 года в семье Джозефа и Наили Байден. Помимо Хантера, у супругов было еще двое детей: старший сын Бо и младшая дочь Наоми.

Под Рождество 1972 года, когда Джо Байден был сенатором от штата Делавэр, семья отправилась за новогодней елкой. По пути машину протаранил грузовик с кукурузой. Хантер и Бо выжили в аварии, но сестра и мать скончались. Впоследствии Джо Байден неоднократно рассказывал журналистам, какой трагедией это стало для семьи.

В 1977 году он познакомился с учительницей английского Джилл Трейси Джейкобс. Пара оформила отношения, и женщина заменила мальчикам мать.

Хантер изучал историю в престижном Университете Джорджтауна в Вашингтоне, а в 1996 году получил степень по юриспруденции в Йеле. Затем он помогал отцу в предвыборной кампании и основал с партнерами консалтинговую фирму Rosemont Seneca Partners.

© AP Photo / Charles Dharapak Джо Байден с сыном Хантером в Вашингтоне. 2009 год © AP Photo / Charles Dharapak Джо Байден с сыном Хантером в Вашингтоне. 2009 год

В заголовки сын политика вновь попал в 2014-м. Тогда его отчислили из резерва ВМС США за употребление кокаина. "Это было гордостью всей мой жизни — служить в ВМС, и я ужасно сожалею", — оправдывался Хантер. Пристрастие к наркотикам объяснял психологической травмой: "Я был в темноте. Я был в тоннеле, некончающемся тоннеле. От этого нельзя избавиться".

Очередное испытание выпало на долю Байдена-младшего спустя год. Его брат Бо в это время делал политическую карьеру. Однако в 2015 году он умер от рака мозга, оставив вдовой Хэйли Байден. Хантер тяжело переживал эту ситуацию, к тому же в его собственной семье все было далеко не гладко: он разъехался с женой Кейтлин, от которой у него трое детей.

Вскоре вспыхнул скандал: у Хантера и Хэйли Байден начался роман. "Нам повезло, что мы нашли любовь и поддержку в такое трудное время. У нас на двоих было одно горе. Я начал думать, что Хэйли — единственная, кто мог разделить мою потерю", — говорил он журналистам.

С женой он развелся в 2017-м, тоже не без шумихи. На этот раз общественность узнала подробности семейной жизни Байдена-младшего. По словам жены, ей нечем было платить по счетам, так как муж тратил огромные деньги на проституток, стриптиз-клубы, алкоголь и наркотики. Журналисты даже нашли профиль, якобы принадлежащий Хантеру Байдену, на сайте, помогающем женатым мужчинам в поисках любовниц. В итоге пара разошлась в 2017 году, не доводя дело до суда.

В 2018 году у Хантера обнаружился внебрачный ребенок. Некая Лунден Алексис Робертс заявила, что родила от Байдена, и подала в суд штата Арканзас заявление о признании отцовства. Пол ребенка не уточнялся. Герой истории отвергал сексуальные отношения с Робертс, и чем все закончилось, неясно.

В этом году стало известно, что с вдовой брата отношения тоже не сложились и пара распалась. "Мы столько дерьма со всех сторон получали, — объяснялся Байден. — Это было очень сложно". Вскоре он вновь женился . В этот раз на девушке из Южной Африки Мелиссе Коэн, которую знал десять дней. Как писала пресса , свадьба прошла тайно в Лос-Анджелесе, а родственники на торжестве не присутствовали.