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РИА Новости

"За Airbus ответишь": Трамп ударил по Европе из-за самолетов

08:00 19.10.2019 (обновлено: 08:08 19.10.2019)
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
© REUTERS / Jonathan Ernst
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости, Наталья Дембинская. Восемнадцатого октября Вашингтон ввел пошлины на европейские товары в объеме 7,5 миллиарда долларов. В списке продуктов, облагаемых 25-процентными тарифами, — французское вино, итальянский пармезан и испанское оливковое масло. Основание — многомиллиардные субсидии крупнейшему европейскому авиастроителю Airbus. Брюссель настроен решительно — ждет решения по своему иску против США в ВТО и готовится нанести по американскому экспорту ответный удар.

ВТО дала добро

Новые пошлины на европейские товары американцам санкционировала Всемирная торговая организация. В конце сентября ВТО признала незаконными субсидии, которые ЕС "десятилетиями предоставлял" авиастроительному концерну Airbus. Boeing подал иск к ВТО по этому поводу еще в 2004-м, обвинив европейцев в том, что в результате Airbus перехватил заказы на 300 самолетов, а Boeing потерял существенную долю рынка. Сумма, на которую ВТО позволила Америке наказать Европу, — самая высокая из всех, что когда-либо назначал арбитраж организации.
"На протяжении многих лет Европа предоставляет огромные субсидии Airbus, что нанесло серьезный ущерб американской аэрокосмической промышленности и нашим рабочим, — заявил глава Управления торгового представителя США Роберт Лайтцер. — Наконец после 15 лет судебных разбирательств ВТО подтвердила, что Соединенные Штаты имеют право на контрмеры в ответ на незаконные субсидии ЕС".
© AFP 2019 / Fabrice CoffriniШтаб-квартира Всемирной торговой организации в Женеве, Швейцария
Штаб-квартира Всемирной Торговой Организации в Женеве, Швейцария
© AFP 2019 / Fabrice Coffrini
Штаб-квартира Всемирной торговой организации в Женеве, Швейцария
"Это дело тянется годами. Превосходная победа!" — откликнулся Трамп в твиттере. И с 18 октября ввел 25-процентные пошлины на товары из ЕС — промышленные и продовольственные. Из промышленных изделий — отвертки, топоры и складные ножи, кожаные аксессуары Christian Dior и Hermes, оборудование для фото- и видеокамер (например, немецкой фирмы "Карл Цейс"), шерсть и одеяла из Великобритании.

И продукты — критически важные для некоторых стран ЕС — итальянский сыр, французское вино, испанские оливки и свинина, ирландский виски. "Продовольственный" удар нанесен по производителям самолетов Airbus: Франции, Германии, Испании и Великобритании. Для них пошлины выше, чем для остальных.

По болевым точкам

Впрочем, крупные компании справятся с пошлинами, а основное бремя новых тарифов ляжет на небольших европейских производителей. Причем для многих груз окажется непосильным.
О грядущем кризисе уже предупредили министры сельского хозяйства практически всех европейских стран. Многие продовольственные компании на континенте столкнутся с резким снижением доходов, им придется бороться за выживание, опасаются европейские сельскохозяйственные чиновники.
Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
7 октября, 08:00РИА Новости
Время вспомнить о России: США поставили Европу в тяжелое положение
В одной только Испании, как подсчитали в правительстве страны, пошлины затронут экспорт объемом 765 миллионов евро (845 миллионов долларов). Примерно треть этой суммы приходится на оливковое масло. Пострадают также поставщики вина, сыра и свинины.
По данным Еврокомиссии, Испания — крупнейший в мире производитель оливкового масла, обеспечивший в 2018-2019 годах 56 процентов рынка. При этом почти десятая часть испанского экспорта направляется в Америку.

"Прежде всего у меня вызывает тревогу судьба мелких предприятиий", — отметил Луис Планас, министр сельского хозяйства Испании в интервью CNBC. Местные аграрии в недоумении разводят руками: спор в ВТО ведется вокруг тяжеловесов авиационной отрасли, а расплачиваются поставщики оливкового масла.

Однако правила ВТО допускают контрмеры против продукции, не имеющей никакого отношения к отрасли, в которой выявили незаконные субсидии или недобросовестные торговые приемы.
"Чтобы отомстить Европе, США намеренно выбрали наиболее чувствительные сектора экономики. Расчет на то, что под политическим давлением руководство ЕС откажется от незаконных практик", — уверен Тимоти Мейер, профессор права и директор программы международных юридических исследований университета Вандербильта в Теннесси.
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"Цель этих компенсационных тарифов — усилить давление на Европу в самых уязвимых отраслях, — подтверждает Габриэль Фельбермайр, глава Кильского института мировой экономики. — В первую очередь это сельское хозяйство и виноградарство".
Во Франции от 25-процентных пошлин в ужас пришли виноделы, для которых Америка — крупнейший экспортный рынок. Экспорт французского вина в Cоединенные Штаты в 2018 году достиг миллиарда долларов — это 20 процентов всех французских поставок за океан.

Французская Федерация экспортеров вина предупреждает: готовьтесь к падению продаж. Для вин ценового сегмента ниже 15 долларов за бутылку — до 50 процентов. Американцы просто перейдут на чилийскую и итальянскую продукцию.

Аналогичная ситуация с итальянским пармезаном, для которого американский рынок — второй по важности после французского. Увеличение пошлины с 2,15 до шести долларов за килограмм, означает, что американским покупателям придется платить за пармезан не 40 долларов, а 45. И это вряд ли кому-то понравится.
Пока фермеры подсчитывают грядущие убытки, Брюссель готовится к решительным ответным действиям. Евросоюз подал жалобу в ВТО по поводу корпорации Boeing, также получавшей мощную поддержку от правительства США. И в этом споре арбитраж ВТО встал на сторону европейцев.
Окончательный вердикт ожидается в марте, но список американских товаров для запретительных пошлин уже известен: самолеты, алкогольные напитки, а также широкий перечень животноводческой, плодоовощной и рыбной продукции. Всего, по оценкам Еврокомиссии, новые тарифы охватят американский импорт на 20 миллиардов евро (22,6 миллиарда долларов).
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AirbusСанкцииThe Boeing CompanyВсемирная торговая организацияЕвросоюзСШАЭкономика
Популярные комментарии
Такое событие у меня вызывает радость и улыбку на лице! Почувствуйте на себе это а так же дальше продлевайте санкции против России. Прихвостни США!
19 октября, 09:46
TTTest Testov
2600010
Эффект бумеранга! Может подлизывающей США, Европе начнёт проясняться в голове!?
19 октября, 16:53
Товарищ .
2520000
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