Кузьминский душитель: как маньяк-велосипедист 27 лет охотился на девушек

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости, Виктор Званцев. Серийные убийцы и маньяки, как правило, умеют неплохо заметать следы. Порой их поиски растягиваются на десятки лет, а то и вовсе ведут в тупик. В таких случаях на помощь оперативникам приходят современные технологии. К 65-летию службы криминалистики РИА Новости рассказывает, как ее сотрудники помогли вычислить Валерия Макаренкова, более известного как "маньяк на велосипеде".
Любимый парк
В середине нулевых в Москве зафиксировали серию нападений на одиноких девушек, гуляющих в парках. Неизвестный подкрадывался к ним сзади, душил до потери сознания и насиловал, после чего забирал деньги, ценности и скрывался. Для его поимки создали усиленную следственно-оперативную группу из опытных сотрудников МУРа и прокуратуры.
Следователи выяснили, что маньяк орудует лишь в теплое время года — с мая по октябрь, предпочитая охотиться в выходные и праздники. География преступлений была обширна, однако больше всего насильнику нравился Кузьминский парк.
Также правоохранители проанализировали все аналогичные преступления, совершенные за последние годы, и пришли к выводу, что эта серия длится уже не одно десятилетие: похожие по почерку нападения совершались в Москве еще в 70-е.
Поиски не сразу дали результат. Среди улик были только отпечатки пальцев, оставленные неизвестным в местах преступлений, а также биологические материалы. Но без реального подозреваемого все это лежало мертвым грузом.
Неудачная попытка
После очередного нападения сотрудники уголовного розыска изъяли записи с камер видеонаблюдения. Удалось составить примерный фоторобот, а также понять способ передвижения насильника.
"Он обычно брал велосипед, садился на электричку и ехал в заранее выбранный парк, где прогуливался и искал подходящую девушку, — рассказывают в Следственном комитете России. — Нападал сзади, душил, поэтому никто из жертв не мог описать его внешность. Только благодаря видеокамерам мы получили о нем представление. Дважды в одном месте преступник не появлялся".
В парке Кузьминки в Москве
Все наряды ППС, вневедомственной охраны, оперативников и другие службы, дежурившие вблизи парков, сориентировали на розыск "крепкого пожилого велосипедиста". Следователи проверили десятки тысяч людей и параллельно раскрыли несколько других преступлений. Однако на след душителя выйти не получалось.
Удача улыбнулась силовикам в конце мая 2014-го, когда взволнованная 29-летняя девушка остановила проезжавший мимо Кузьминского парка наряд полиции и сообщила, что ее пытался изнасиловать коренастый мужчина с седыми волосами. Подходящего под описание велосипедиста полицейские вскоре заметили неподалеку от сквера. Попросили остановиться и показать документы, однако тот проигнорировал просьбу и попытался скрыться. Но далеко не уехал.
Высокие технологии
Задержанным оказался 65-летний Валерий Макаренков. В Москву он с женой переехал еще в 70-е. Устроился на фабрику "Красный Октябрь", затем работал водолазом-спасателем на лодочной станции, где неоднократно оказывал помощь тонущим.
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Внешне Валерий вел вполне нормальный образ жизни. Никто из знакомых не мог представить, в кого он превращался по ночам. У подозреваемого взяли отпечатки пальцев и слюну для анализа ДНК. Все это отправили в лабораторию Главного управления криминалистики СКР, где тщательно изучили с использованием высокотехнологичного оборудования. Результаты ждать не заставили.
"Мы выяснили, что Макаренков насиловал и грабил одиноких женщин в период с 1987-го по 2014-й, — продолжает следователь. — При этом действовал крайне осторожно, например никогда не забирал у них сотовые телефоны".
В уголовном деле набралось более 30 эпизодов, хотя не исключено, что случаев может быть гораздо больше — свыше 100. "Продолжается расследование других нападений на женщин, закончившихся убийством, — поясняют в СК России. — Макаренков также проверяется на причастность к этим преступлениям".
Следствие шло более двух лет. За это время криминалисты провели сотни генетических, биологических, трасологических и медицинских судебных экспертиз. В октябре 2016-го Нагатинский районный суд Москвы признал душителя-водолаза виновным и приговорил к 18 годам колонии строгого режима.
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Во время слушаний Валерий вел себя спокойно и не отрицал причастность к совершенным преступлениям. Но только лишь по доказанным эпизодам. На вопрос корреспондентов, зачем он нападал на женщин, Макаренков ответил, что таким образом мстил за то, что еще в молодости малознакомые девушки несколько раз травили его клофелином.
Следователи отмечают, что, хотя кузьминский душитель не представлял такой угрозы, как, например, ростовский потрошитель Андрей Чикатило, по продолжительности своей преступной деятельности он превзошел всех современных маньяков и серийных убийц.