Кузьминский душитель: как маньяк-велосипедист 27 лет охотился на девушек

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости, Виктор Званцев. Серийные убийцы и маньяки, как правило, умеют неплохо заметать следы. Порой их поиски растягиваются на десятки лет, а то и вовсе ведут в тупик. В таких случаях на помощь оперативникам приходят современные технологии. К 65-летию службы криминалистики РИА Новости рассказывает, как ее сотрудники помогли вычислить Валерия Макаренкова, более известного как "маньяк на велосипеде".

Любимый парк

В середине нулевых в Москве зафиксировали серию нападений на одиноких девушек, гуляющих в парках. Неизвестный подкрадывался к ним сзади, душил до потери сознания и насиловал, после чего забирал деньги, ценности и скрывался. Для его поимки создали усиленную следственно-оперативную группу из опытных сотрудников МУРа и прокуратуры.

Следователи выяснили, что маньяк орудует лишь в теплое время года — с мая по октябрь, предпочитая охотиться в выходные и праздники. География преступлений была обширна, однако больше всего насильнику нравился Кузьминский парк.

Также правоохранители проанализировали все аналогичные преступления, совершенные за последние годы, и пришли к выводу, что эта серия длится уже не одно десятилетие: похожие по почерку нападения совершались в Москве еще в 70-е.

Поиски не сразу дали результат. Среди улик были только отпечатки пальцев, оставленные неизвестным в местах преступлений, а также биологические материалы. Но без реального подозреваемого все это лежало мертвым грузом.

Неудачная попытка

После очередного нападения сотрудники уголовного розыска изъяли записи с камер видеонаблюдения. Удалось составить примерный фоторобот, а также понять способ передвижения насильника.

"Он обычно брал велосипед, садился на электричку и ехал в заранее выбранный парк, где прогуливался и искал подходящую девушку, — рассказывают в Следственном комитете России. — Нападал сзади, душил, поэтому никто из жертв не мог описать его внешность. Только благодаря видеокамерам мы получили о нем представление. Дважды в одном месте преступник не появлялся".

Все наряды ППС, вневедомственной охраны, оперативников и другие службы, дежурившие вблизи парков, сориентировали на розыск "крепкого пожилого велосипедиста". Следователи проверили десятки тысяч людей и параллельно раскрыли несколько других преступлений. Однако на след душителя выйти не получалось.

Удача улыбнулась силовикам в конце мая 2014-го, когда взволнованная 29-летняя девушка остановила проезжавший мимо Кузьминского парка наряд полиции и сообщила, что ее пытался изнасиловать коренастый мужчина с седыми волосами. Подходящего под описание велосипедиста полицейские вскоре заметили неподалеку от сквера. Попросили остановиться и показать документы, однако тот проигнорировал просьбу и попытался скрыться. Но далеко не уехал.

Высокие технологии

Задержанным оказался 65-летний Валерий Макаренков. В Москву он с женой переехал еще в 70-е. Устроился на фабрику "Красный Октябрь", затем работал водолазом-спасателем на лодочной станции, где неоднократно оказывал помощь тонущим.

Внешне Валерий вел вполне нормальный образ жизни. Никто из знакомых не мог представить, в кого он превращался по ночам. У подозреваемого взяли отпечатки пальцев и слюну для анализа ДНК. Все это отправили в лабораторию Главного управления криминалистики СКР, где тщательно изучили с использованием высокотехнологичного оборудования. Результаты ждать не заставили.

"Мы выяснили, что Макаренков насиловал и грабил одиноких женщин в период с 1987-го по 2014-й, — продолжает следователь. — При этом действовал крайне осторожно, например никогда не забирал у них сотовые телефоны".

В уголовном деле набралось более 30 эпизодов, хотя не исключено, что случаев может быть гораздо больше — свыше 100. "Продолжается расследование других нападений на женщин, закончившихся убийством, — поясняют в СК России. — Макаренков также проверяется на причастность к этим преступлениям".

Следствие шло более двух лет. За это время криминалисты провели сотни генетических, биологических, трасологических и медицинских судебных экспертиз. В октябре 2016-го Нагатинский районный суд Москвы признал душителя-водолаза виновным и приговорил к 18 годам колонии строгого режима.

Во время слушаний Валерий вел себя спокойно и не отрицал причастность к совершенным преступлениям. Но только лишь по доказанным эпизодам. На вопрос корреспондентов, зачем он нападал на женщин, Макаренков ответил, что таким образом мстил за то, что еще в молодости малознакомые девушки несколько раз травили его клофелином.