Во Флоренции китайские туристы забыли ребенка в поезде, уехавшем в Рим

Родители решили, что пятилетний ребенок самостоятельно покинул вагон, поэтому искали его на вокзале Санта-Мария-Новелла. Но мальчик из вагона не выходил, остался в поезде, который увез его в Рим. Малыш был напуган и не мог попросить о помощи, так как говорил только по-китайски.