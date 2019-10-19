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РИА Новости
Культура

Дженнифер Лопес прошлась по улицам Нью-Йорка в роскошном свадебном платье

03:32 19.10.2019
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© AP Photo / Invision / Evan AgostiniАмериканская певица Дженнифер Лопес
Американская певица Дженнифер Лопес
© AP Photo / Invision / Evan Agostini
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Американская певица и актриса Дженнифер Лопес появилась на улице в Нью-Йорке в роскошном свадебном платье во время съемок романтической комедии, сообщает Metro.
Как рассказало издание, в блестящем бальном платье, расшитом стразами и пайетками, Дженнифер Лопес направлялась на съемочную площадку фильма Marry Me ("Выходи за меня").
В новой романтической комедии Дженнифер Лопес играет суперзвезду Кэт Вальдес, которую за несколько минут до свадьбы бросает ее жених рок-музыкант. Певица решает выйти замуж за первого встречного фаната по имени Чарли, которого играет Оуэн Уилсон.
Это не первый раз, когда актеры снимаются в одном фильме.
В 1997 году они появились вместе в хорроре "Анаконда" — о гигантской змее-людоеде, живущей в реке Амазонке.
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