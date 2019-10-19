Дженнифер Лопес прошлась по улицам Нью-Йорка в роскошном свадебном платье

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Американская певица и актриса Дженнифер Лопес появилась на улице в Нью-Йорке в роскошном свадебном платье во время съемок романтической комедии, Американская певица и актриса Дженнифер Лопес появилась на улице в Нью-Йорке в роскошном свадебном платье во время съемок романтической комедии, сообщает Metro.

Jennifer Lopez gets some bridal practice in ahead of her own wedding to Alex Rodriguez https://t.co/ORl2ztRnpm — Metro Entertainment (@Metro_Ents) 18 октября 2019 г.

Как рассказало издание, в блестящем бальном платье, расшитом стразами и пайетками, Дженнифер Лопес направлялась на съемочную площадку фильма Marry Me ("Выходи за меня").

В новой романтической комедии Дженнифер Лопес играет суперзвезду Кэт Вальдес, которую за несколько минут до свадьбы бросает ее жених рок-музыкант. Певица решает выйти замуж за первого встречного фаната по имени Чарли, которого играет Оуэн Уилсон.

Это не первый раз, когда актеры снимаются в одном фильме.