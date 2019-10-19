Мы все умрём. Эволюция человечества (прекратится) в будущем

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Мы все умрём. Но это не точно Мы все умрём. Эволюция человечества (прекратится) в будущем

Эволюцию не остановить, в том числе и для homo sapiens. Мы защищаем себя с помощью домов, одежды и медицины – но выжить вне цивилизации у нас всё меньше шансов. Мы можем создавать семьи с людьми с другого конца планеты – но глобальное смешение генов ведёт к их однородности и более частым мутациям. Есть ли у человечества будущее?