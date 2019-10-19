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РИА Новости
Мы все умрём. Но это не точно
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Мы все умрём. Эволюция человечества (прекратится) в будущем

15:30 19.10.2019
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Мы все умрём. Но это не точно
Мы все умрём. Эволюция человечества (прекратится) в будущем
15:30
Эволюцию не остановить, в том числе и для homo sapiens. Мы защищаем себя с помощью домов, одежды и медицины – но выжить вне цивилизации у нас всё меньше шансов. Мы можем создавать семьи с людьми с другого конца планеты – но глобальное смешение генов ведёт к их однородности и более частым мутациям. Есть ли у человечества будущее?
Благодаря достижениям медицины выживать и иметь детей могут люди с почти любыми врождёнными болезнями – но это значит, что их "сломанные" гены передадутся потомству и продолжат распространяться. Однако то, что мы сегодня называем болезнью, может стать эволюционным преимуществом, если условия и окружающая среда изменятся. А меняются они сегодня с поразительной скоростью.
Эпизод подготовлен при поддержке Всероссийского фестиваля NAUKA 0+
Доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ и научный редактор портала Антропогенез.ру Станислав Дробышевский рассказал, почему генетические отклонения полезны для человечества, даже если вредны для человека; как повлияет эволюцию генетическое редактирование; как культурные традиции влияют на внешний вид потомства. А доктор Нильс Кристофер Стенсет, профессор факультета математики и естественных наук университета Осло пояснил, как глобализация вредит разнообразию генов и почему эволюция бактерий внутри нас чуть ли не важнее, чем наша собственная.
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Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
Эксперт подкаста Сергей Вацадзе
Монтаж Андрея Темнова
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