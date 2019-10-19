Кокошники, лосины и обувь из листьев. Что показали на Неделе моды в Москве

Мэтр отечественной моды Вячеслав Зайцев на специальном показе "Москва и москвичи" представил множество образов, вдохновленных любимым городом и стилем ретро.
Это брючные костюмы классического кроя, клетчатые платья, как у Людмилы Гурченко в кинофильме "Карнавальная ночь". Были даже меховые кокошники и, конечно же, женственные шляпки и перчатки в духе 50-х.
Показ завершили струящиеся платья, расшитые стразами и пайетками, которые представили модели разных возрастов.
Мэтр отечественной моды Вячеслав Зайцев на специальном показе "Москва и москвичи" представил множество образов, вдохновленных любимым городом и стилем ретро.
Это брючные костюмы классического кроя, клетчатые платья, как у Людмилы Гурченко в кинофильме "Карнавальная ночь". Были даже меховые кокошники и, конечно же, женственные шляпки и перчатки в духе 50-х.
Показ завершили струящиеся платья, расшитые стразами и пайетками, которые представили модели разных возрастов.
Питерский бренд Ksenia Gerts сделал акцент на экологию и тему zero waste (стремление к уменьшению количества отходов). Основным материалом для моделей послужили обрезки ткани с производства, а главными элементами — геометричные вставки.
В коллекции много лаконичных форм и силуэтов: тренчи с акцентом на талии, удлиненные рубашки, треугольные платки. Главные цвета — сдержанные оттенки антрацитового, пыльно-розового, хаки, бежево-желтого. Единственный яркий акцент — коралловая обувь, созданная из переработанных ананасовых листьев.
Питерский бренд Ksenia Gerts сделал акцент на экологию и тему zero waste (стремление к уменьшению количества отходов). Основным материалом для моделей послужили обрезки ткани с производства, а главными элементами — геометричные вставки.
В коллекции много лаконичных форм и силуэтов: тренчи с акцентом на талии, удлиненные рубашки, треугольные платки. Главные цвета — сдержанные оттенки антрацитового, пыльно-розового, хаки, бежево-желтого. Единственный яркий акцент — коралловая обувь, созданная из переработанных ананасовых листьев.
Новая коллекция бренда Speranza Couture Надежды Юсуповой называется Love Me. У дизайнера получилась настоящая мистерия из рукавов-фонариков, прозрачных тканей, сложных ручных вышивок и огромных бантов.
Каждый наряд поражает сложностью идеи и воплощения. Модельер играет с цветом, используя разные оттенки: от розового и синего до бирюзового и черного.
После показа создалось впечатление, что автор коллекции вдохновлялась работами ливанского кудесника Zuhair Murad.
Новая коллекция бренда Speranza Couture Надежды Юсуповой называется Love Me. У дизайнера получилась настоящая мистерия из рукавов-фонариков, прозрачных тканей, сложных ручных вышивок и огромных бантов.
Каждый наряд поражает сложностью идеи и воплощения. Модельер играет с цветом, используя разные оттенки: от розового и синего до бирюзового и черного.
После показа создалось впечатление, что автор коллекции вдохновлялась работами ливанского кудесника Zuhair Murad.
Алена Ахмадуллина не изменяет себе, оставляя место для сказочных мотивов и кокошников. В новой коллекции весна-лето — 2020 дизайнер опять через актуальные тренды переосмысливает "русский стиль".
Алена обратила внимание на пальто, накидки и стеганые жакеты (оммаж дубленкам и шубам с декором в технике инкрустации).
Коллекция ориентировалась в том числе на образ Царевны-Лебедь, видимо, поэтому было немало вещей белого цвета: плащ с плиссированной спинкой из экокожи, свитер из пуха норки с декором в виде силуэта птицы. Другие цвета сезона в трактовке бренда — синий, терракотовый, оттенки бежевого, насыщенный ярко-зеленый.
Алена Ахмадуллина не изменяет себе, оставляя место для сказочных мотивов и кокошников. В новой коллекции весна-лето — 2020 дизайнер опять через актуальные тренды переосмысливает "русский стиль".
Алена обратила внимание на пальто, накидки и стеганые жакеты (оммаж дубленкам и шубам с декором в технике инкрустации).
Коллекция ориентировалась в том числе на образ Царевны-Лебедь, видимо, поэтому было немало вещей белого цвета: плащ с плиссированной спинкой из экокожи, свитер из пуха норки с декором в виде силуэта птицы. Другие цвета сезона в трактовке бренда — синий, терракотовый, оттенки бежевого, насыщенный ярко-зеленый.
Декорирует свои модели Ахмадуллина бисером, бахромой, жемчугом и янтарными бусами.
Бахрома имитирует крылья волшебной женщины-птицы, а бусы подчеркивают утонченность создаваемого образа. В вечерних нарядах дизайнер не сдерживала фантазию: платье, состоящее из разных тканей и фактур, украшено рисунками лебедей.
Бонус — массивные серьги из бисера или металла.
Декорирует свои модели Ахмадуллина бисером, бахромой, жемчугом и янтарными бусами.
Бахрома имитирует крылья волшебной женщины-птицы, а бусы подчеркивают утонченность создаваемого образа. В вечерних нарядах дизайнер не сдерживала фантазию: платье, состоящее из разных тканей и фактур, украшено рисунками лебедей.
Бонус — массивные серьги из бисера или металла.
Показ Юлии Далакян стал торжеством женственности: в новом сезоне весна-лето — 2020 дизайнер отдает предпочтение соблазнительным формам и элегантности.
Натуральный шелк, органза, костюмная ткань — все скроено, чтобы подчеркивать достоинства фигуры. А цвета и фактуры подобраны так, что одежда подойдет как для деловой встречи, так и для светского раута.
Здесь не только контрастные, игривые, лаконичные сочетания, но и горох, полоска, клетка. В коллекции Далакян много юбок и топов с бахромой и воланами, летящих силуэтов, вышивки бисером и спортивных элементов. Макияж — естественный, а прически гладкие: волосы зачесаны назад либо собраны в хвост.
Показ Юлии Далакян стал торжеством женственности: в новом сезоне весна-лето — 2020 дизайнер отдает предпочтение соблазнительным формам и элегантности.
Натуральный шелк, органза, костюмная ткань — все скроено, чтобы подчеркивать достоинства фигуры. А цвета и фактуры подобраны так, что одежда подойдет как для деловой встречи, так и для светского раута.
Здесь не только контрастные, игривые, лаконичные сочетания, но и горох, полоска, клетка. В коллекции Далакян много юбок и топов с бахромой и воланами, летящих силуэтов, вышивки бисером и спортивных элементов. Макияж — естественный, а прически гладкие: волосы зачесаны назад либо собраны в хвост.
Дизайнер Александр Арутюнов родился и вырос в Грузии, восхищение родной страной чувствуется в каждой вещи бренда. В этот раз не обошлось и без советского прошлого.
Основным цветом стал белый и все его оттенки, а в качестве украшений выступали блестки и сверкающие элементы любых форм и расцветок. Яркие бусы, парики из стекляруса и имитирующие железо чокеры, а еще пайетки и вышивка. Интересный акцент — матовый белый маникюр.
Дизайнер Александр Арутюнов родился и вырос в Грузии, восхищение родной страной чувствуется в каждой вещи бренда. В этот раз не обошлось и без советского прошлого.
Основным цветом стал белый и все его оттенки, а в качестве украшений выступали блестки и сверкающие элементы любых форм и расцветок. Яркие бусы, парики из стекляруса и имитирующие железо чокеры, а еще пайетки и вышивка. Интересный акцент — матовый белый маникюр.
Второй раз на Московской неделе моды предоставляют площадку молодым дизайнерам — в секции Global Talents.
Самой практичной выглядела французская коллекция svoboda ravenstvo bratstvo — дизайнеры показали утилитарные свитера, кроссовки, юбки в стиле casual ярких цветов. Бельгийцы Femme de Mars тоже сделали свои модели удобными, но "добавили космоса" — загадочных медных аксессуаров.
Самым эксцентричным признали испанца Alvaro Mars — абсолютное буйство красок и фактур, театральный макияж. Нашлось место корсетам, коротким шортам, рубашкам прямого кроя — все унисекс и со странными дополнениями вроде чепчиков, подушек и разноцветных колготок или лосин.
Второй раз на Московской неделе моды предоставляют площадку молодым дизайнерам — в секции Global Talents.
Самой практичной выглядела французская коллекция svoboda ravenstvo bratstvo — дизайнеры показали утилитарные свитера, кроссовки, юбки в стиле casual ярких цветов. Бельгийцы Femme de Mars тоже сделали свои модели удобными, но "добавили космоса" — загадочных медных аксессуаров.
Самым эксцентричным признали испанца Alvaro Mars — абсолютное буйство красок и фактур, театральный макияж. Нашлось место корсетам, коротким шортам, рубашкам прямого кроя — все унисекс и со странными дополнениями вроде чепчиков, подушек и разноцветных колготок или лосин.
"Занимайтесь любовью, а не войной" — основная идея коллекции Артема Бахтина, посвященной альтернативному року в классической интерпретации.
Знакомые силуэты двубортных пиджаков, пальто, пиджаков и платьев на одно плечо предстают в новом прочтении. Дизайнер сделал акцент на кожаных фактурах, прозрачных вставках, текстовых принтах и все это объединил черно-белой цветовой гаммой.
"Занимайтесь любовью, а не войной" — основная идея коллекции Артема Бахтина, посвященной альтернативному року в классической интерпретации.
Знакомые силуэты двубортных пиджаков, пальто, пиджаков и платьев на одно плечо предстают в новом прочтении. Дизайнер сделал акцент на кожаных фактурах, прозрачных вставках, текстовых принтах и все это объединил черно-белой цветовой гаммой.
Даниил Костышин придал воспоминаниям детства функциональность: он сочетает разноцветные леггинсы с майками оверсайз, а свободные брючные комплекты сделал похожими на пижаму. Джинсы и свитшоты украшены нашивками, как будто срисованными с картинок на шкафчиках в детском саду.
Но в центре внимания оказались объемные пуховики и шубы, которые модельер совместил с облегающим низом.
Даниил Костышин придал воспоминаниям детства функциональность: он сочетает разноцветные леггинсы с майками оверсайз, а свободные брючные комплекты сделал похожими на пижаму. Джинсы и свитшоты украшены нашивками, как будто срисованными с картинок на шкафчиках в детском саду.
Но в центре внимания оказались объемные пуховики и шубы, которые модельер совместил с облегающим низом.
Отдельный показ был посвящен коллекциям выпускников программы британского бакалавриата BA (Hons) Fashion Design. Многие из студентов сотрудничают с молодежными брендами и компаниями, которые выпускают спортивную одежду. Это было заметно.
В моделях британская строгость сочетается с техническим мастерством. Но достигается это нестандартными подходами и неординарными решениями. Например, спортивный костюм BA (Hons) Fashion Design предлагают дополнить галстуком, а образ в стиле casual — разбавить яркими цветами и большими молниями.
Отдельный показ был посвящен коллекциям выпускников программы британского бакалавриата BA (Hons) Fashion Design. Многие из студентов сотрудничают с молодежными брендами и компаниями, которые выпускают спортивную одежду. Это было заметно.
В моделях британская строгость сочетается с техническим мастерством. Но достигается это нестандартными подходами и неординарными решениями. Например, спортивный костюм BA (Hons) Fashion Design предлагают дополнить галстуком, а образ в стиле casual — разбавить яркими цветами и большими молниями.