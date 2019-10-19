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РИА Новости
Культура

Кокошники, лосины и обувь из листьев. Что показали на Неделе моды в Москве

08:00 19.10.2019 (обновлено: 08:16 19.10.2019)
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Сказочные мотивы, женственность, утилитарность и космический шик — вот тенденции и темы Mercedes-Benz Fashion Week Russia сезона весна-лето — 2020. Показы в московском Манеже, ГМИИ имени Пушкина, электродепо "Красная Пресня" и других площадках собирают модников со всего света. О том, что носить, чтобы быть в тренде в новом сезоне, — в фотоленте РИА Новости с завершающейся московской Недели моды.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников

Мэтр отечественной моды Вячеслав Зайцев на специальном показе "Москва и москвичи" представил множество образов, вдохновленных любимым городом и стилем ретро.

Это брючные костюмы классического кроя, клетчатые платья, как у Людмилы Гурченко в кинофильме "Карнавальная ночь". Были даже меховые кокошники и, конечно же, женственные шляпки и перчатки в духе 50-х.

Показ завершили струящиеся платья, расшитые стразами и пайетками, которые представили модели разных возрастов.

Модели демонстрируют одежду из коллекции дизайнера Славы Зайцева Москва и москвичи на площадке Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале Манеж в Москве
1 из 11

Мэтр отечественной моды Вячеслав Зайцев на специальном показе "Москва и москвичи" представил множество образов, вдохновленных любимым городом и стилем ретро.

Это брючные костюмы классического кроя, клетчатые платья, как у Людмилы Гурченко в кинофильме "Карнавальная ночь". Были даже меховые кокошники и, конечно же, женственные шляпки и перчатки в духе 50-х.

Показ завершили струящиеся платья, расшитые стразами и пайетками, которые представили модели разных возрастов.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
© Фото : пресс-служба Mercedes-Benz Fashion Week Russia

Питерский бренд Ksenia Gerts сделал акцент на экологию и тему zero waste (стремление к уменьшению количества отходов). Основным материалом для моделей послужили обрезки ткани с производства, а главными элементами — геометричные вставки.

В коллекции много лаконичных форм и силуэтов: тренчи с акцентом на талии, удлиненные рубашки, треугольные платки. Главные цвета — сдержанные оттенки антрацитового, пыльно-розового, хаки, бежево-желтого. Единственный яркий акцент — коралловая обувь, созданная из переработанных ананасовых листьев.

Модели на показе бренда Gerts из коллекции дизайнера Ксении Герц на площадке Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале Манеж в Москве
2 из 11

Питерский бренд Ksenia Gerts сделал акцент на экологию и тему zero waste (стремление к уменьшению количества отходов). Основным материалом для моделей послужили обрезки ткани с производства, а главными элементами — геометричные вставки.

В коллекции много лаконичных форм и силуэтов: тренчи с акцентом на талии, удлиненные рубашки, треугольные платки. Главные цвета — сдержанные оттенки антрацитового, пыльно-розового, хаки, бежево-желтого. Единственный яркий акцент — коралловая обувь, созданная из переработанных ананасовых листьев.

© Фото : пресс-служба Mercedes-Benz Fashion Week Russia
© Фото : пресс-служба Mercedes-Benz Fashion Week Russia, РИА Новости/Кирилл Каллиников

Новая коллекция бренда Speranza Couture Надежды Юсуповой называется Love Me. У дизайнера получилась настоящая мистерия из рукавов-фонариков, прозрачных тканей, сложных ручных вышивок и огромных бантов.

Каждый наряд поражает сложностью идеи и воплощения. Модельер играет с цветом, используя разные оттенки: от розового и синего до бирюзового и черного.

После показа создалось впечатление, что автор коллекции вдохновлялась работами ливанского кудесника Zuhair Murad.

Модели демонстрируют одежду из коллекции Speranza Couture дизайнера Надежды Юсуповой на площадке Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале Манеж в Москве
3 из 11

Новая коллекция бренда Speranza Couture Надежды Юсуповой называется Love Me. У дизайнера получилась настоящая мистерия из рукавов-фонариков, прозрачных тканей, сложных ручных вышивок и огромных бантов.

Каждый наряд поражает сложностью идеи и воплощения. Модельер играет с цветом, используя разные оттенки: от розового и синего до бирюзового и черного.

После показа создалось впечатление, что автор коллекции вдохновлялась работами ливанского кудесника Zuhair Murad.

© Фото : пресс-служба Mercedes-Benz Fashion Week Russia, РИА Новости/Кирилл Каллиников
© Фото : пресс-служба Mercedes-Benz Fashion Week Russia

Алена Ахмадуллина не изменяет себе, оставляя место для сказочных мотивов и кокошников. В новой коллекции весна-лето — 2020 дизайнер опять через актуальные тренды переосмысливает "русский стиль".

Алена обратила внимание на пальто, накидки и стеганые жакеты (оммаж дубленкам и шубам с декором в технике инкрустации).

Коллекция ориентировалась в том числе на образ Царевны-Лебедь, видимо, поэтому было немало вещей белого цвета: плащ с плиссированной спинкой из экокожи, свитер из пуха норки с декором в виде силуэта птицы. Другие цвета сезона в трактовке бренда — синий, терракотовый, оттенки бежевого, насыщенный ярко-зеленый.

Модели демонстрируют одежду из новой коллекции Alena Akhmadullina в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве
4 из 11

Алена Ахмадуллина не изменяет себе, оставляя место для сказочных мотивов и кокошников. В новой коллекции весна-лето — 2020 дизайнер опять через актуальные тренды переосмысливает "русский стиль".

Алена обратила внимание на пальто, накидки и стеганые жакеты (оммаж дубленкам и шубам с декором в технике инкрустации).

Коллекция ориентировалась в том числе на образ Царевны-Лебедь, видимо, поэтому было немало вещей белого цвета: плащ с плиссированной спинкой из экокожи, свитер из пуха норки с декором в виде силуэта птицы. Другие цвета сезона в трактовке бренда — синий, терракотовый, оттенки бежевого, насыщенный ярко-зеленый.

© Фото : пресс-служба Mercedes-Benz Fashion Week Russia
© Фото : пресс-служба Mercedes-Benz Fashion Week Russia

Декорирует свои модели Ахмадуллина бисером, бахромой, жемчугом и янтарными бусами.

Бахрома имитирует крылья волшебной женщины-птицы, а бусы подчеркивают утонченность создаваемого образа. В вечерних нарядах дизайнер не сдерживала фантазию: платье, состоящее из разных тканей и фактур, украшено рисунками лебедей.

Бонус —­ массивные серьги из бисера или металла.

Модели демонстрируют одежду из новой коллекции Alena Akhmadullina в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве
5 из 11

Декорирует свои модели Ахмадуллина бисером, бахромой, жемчугом и янтарными бусами.

Бахрома имитирует крылья волшебной женщины-птицы, а бусы подчеркивают утонченность создаваемого образа. В вечерних нарядах дизайнер не сдерживала фантазию: платье, состоящее из разных тканей и фактур, украшено рисунками лебедей.

Бонус —­ массивные серьги из бисера или металла.

© Фото : пресс-служба Mercedes-Benz Fashion Week Russia
© РИА Новости / Антон Денисов

Показ Юлии Далакян стал торжеством женственности: в новом сезоне весна-лето — 2020 дизайнер отдает предпочтение соблазнительным формам и элегантности.

Натуральный шелк, органза, костюмная ткань — все скроено, чтобы подчеркивать достоинства фигуры. А цвета и фактуры подобраны так, что одежда подойдет как для деловой встречи, так и для светского раута.

Здесь не только контрастные, игривые, лаконичные сочетания, но и горох, полоска, клетка. В коллекции Далакян много юбок и топов с бахромой и воланами, летящих силуэтов, вышивки бисером и спортивных элементов. Макияж — естественный, а прически гладкие: волосы зачесаны назад либо собраны в хвост.

Модели демонстрирует одежду из коллекции Julia Dalakian на площадке Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале Манеж в Москве
6 из 11

Показ Юлии Далакян стал торжеством женственности: в новом сезоне весна-лето — 2020 дизайнер отдает предпочтение соблазнительным формам и элегантности.

Натуральный шелк, органза, костюмная ткань — все скроено, чтобы подчеркивать достоинства фигуры. А цвета и фактуры подобраны так, что одежда подойдет как для деловой встречи, так и для светского раута.

Здесь не только контрастные, игривые, лаконичные сочетания, но и горох, полоска, клетка. В коллекции Далакян много юбок и топов с бахромой и воланами, летящих силуэтов, вышивки бисером и спортивных элементов. Макияж — естественный, а прически гладкие: волосы зачесаны назад либо собраны в хвост.

© РИА Новости / Антон Денисов
© РИА Новости / Владимир Астапкович

Дизайнер Александр Арутюнов родился и вырос в Грузии, восхищение родной страной чувствуется в каждой вещи бренда. В этот раз не обошлось и без советского прошлого.

Основным цветом стал белый и все его оттенки, а в качестве украшений выступали блестки и сверкающие элементы любых форм и расцветок. Яркие бусы, парики из стекляруса и имитирующие железо чокеры, а еще пайетки и вышивка. Интересный акцент — матовый белый маникюр.

Модели демонстрирует одежду из коллекции ALEXANDER ARUTYUNOV на площадке Mercedes-Benz Fashion Week Russia в электродепо Красная Пресня в Москве
7 из 11

Дизайнер Александр Арутюнов родился и вырос в Грузии, восхищение родной страной чувствуется в каждой вещи бренда. В этот раз не обошлось и без советского прошлого.

Основным цветом стал белый и все его оттенки, а в качестве украшений выступали блестки и сверкающие элементы любых форм и расцветок. Яркие бусы, парики из стекляруса и имитирующие железо чокеры, а еще пайетки и вышивка. Интересный акцент — матовый белый маникюр.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
© Фото : пресс-служба Mercedes-Benz Fashion Week Russia

Второй раз на Московской неделе моды предоставляют площадку молодым дизайнерам — в секции Global Talents.

Самой практичной выглядела французская коллекция svoboda ravenstvo bratstvo — дизайнеры показали утилитарные свитера, кроссовки, юбки в стиле casual ярких цветов. Бельгийцы Femme de Mars тоже сделали свои модели удобными, но "добавили космоса" — загадочных медных аксессуаров.

Самым эксцентричным признали испанца Alvaro Mars — абсолютное буйство красок и фактур, театральный макияж. Нашлось место корсетам, коротким шортам, рубашкам прямого кроя — все унисекс и со странными дополнениями вроде чепчиков, подушек и разноцветных колготок или лосин.

Global talents, svoboda, ravenstvo bratstvo Франция, Global talents, femme de Mars, Бельгия, Global talents, Alvaro Mars, Испания
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Второй раз на Московской неделе моды предоставляют площадку молодым дизайнерам — в секции Global Talents.

Самой практичной выглядела французская коллекция svoboda ravenstvo bratstvo — дизайнеры показали утилитарные свитера, кроссовки, юбки в стиле casual ярких цветов. Бельгийцы Femme de Mars тоже сделали свои модели удобными, но "добавили космоса" — загадочных медных аксессуаров.

Самым эксцентричным признали испанца Alvaro Mars — абсолютное буйство красок и фактур, театральный макияж. Нашлось место корсетам, коротким шортам, рубашкам прямого кроя — все унисекс и со странными дополнениями вроде чепчиков, подушек и разноцветных колготок или лосин.

© Фото : пресс-служба Mercedes-Benz Fashion Week Russia
© Фото : пресс-служба Mercedes-Benz Fashion Week Russia

"Занимайтесь любовью, а не войной" — основная идея коллекции Артема Бахтина, посвященной альтернативному року в классической интерпретации.

Знакомые силуэты двубортных пиджаков, пальто, пиджаков и платьев на одно плечо предстают в новом прочтении. Дизайнер сделал акцент на кожаных фактурах, прозрачных вставках, текстовых принтах и все это объединил черно-белой цветовой гаммой.

Показ Bakhtin
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"Занимайтесь любовью, а не войной" — основная идея коллекции Артема Бахтина, посвященной альтернативному року в классической интерпретации.

Знакомые силуэты двубортных пиджаков, пальто, пиджаков и платьев на одно плечо предстают в новом прочтении. Дизайнер сделал акцент на кожаных фактурах, прозрачных вставках, текстовых принтах и все это объединил черно-белой цветовой гаммой.

© Фото : пресс-служба Mercedes-Benz Fashion Week Russia
© Фото : пресс-служба Mercedes-Benz Fashion Week Russia

Даниил Костышин придал воспоминаниям детства функциональность: он сочетает разноцветные леггинсы с майками оверсайз, а свободные брючные комплекты сделал похожими на пижаму. Джинсы и свитшоты украшены нашивками, как будто срисованными с картинок на шкафчиках в детском саду.

Но в центре внимания оказались объемные пуховики и шубы, которые модельер совместил с облегающим низом.

Показ Danil Kostyshin
10 из 11

Даниил Костышин придал воспоминаниям детства функциональность: он сочетает разноцветные леггинсы с майками оверсайз, а свободные брючные комплекты сделал похожими на пижаму. Джинсы и свитшоты украшены нашивками, как будто срисованными с картинок на шкафчиках в детском саду.

Но в центре внимания оказались объемные пуховики и шубы, которые модельер совместил с облегающим низом.

© Фото : пресс-служба Mercedes-Benz Fashion Week Russia
© Фото : пресс-служба Mercedes-Benz Fashion Week Russia

Отдельный показ был посвящен коллекциям выпускников программы британского бакалавриата BA (Hons) Fashion Design. Многие из студентов сотрудничают с молодежными брендами и компаниями, которые выпускают спортивную одежду. Это было заметно.

В моделях британская строгость сочетается с техническим мастерством. Но достигается это нестандартными подходами и неординарными решениями. Например, спортивный костюм BA (Hons) Fashion Design предлагают дополнить галстуком, а образ в стиле casual — разбавить яркими цветами и большими молниями.

БВШДBA (Hons) Fashion
11 из 11

Отдельный показ был посвящен коллекциям выпускников программы британского бакалавриата BA (Hons) Fashion Design. Многие из студентов сотрудничают с молодежными брендами и компаниями, которые выпускают спортивную одежду. Это было заметно.

В моделях британская строгость сочетается с техническим мастерством. Но достигается это нестандартными подходами и неординарными решениями. Например, спортивный костюм BA (Hons) Fashion Design предлагают дополнить галстуком, а образ в стиле casual — разбавить яркими цветами и большими молниями.

© Фото : пресс-служба Mercedes-Benz Fashion Week Russia
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