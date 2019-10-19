Кокошники, лосины и обувь из листьев. Что показали на Неделе моды в Москве

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Питерский бренд Ksenia Gerts сделал акцент на экологию и тему zero waste (стремление к уменьшению количества отходов). Основным материалом для моделей послужили обрезки ткани с производства, а главными элементами — геометричные вставки.

В коллекции много лаконичных форм и силуэтов: тренчи с акцентом на талии, удлиненные рубашки, треугольные платки. Главные цвета — сдержанные оттенки антрацитового, пыльно-розового, хаки, бежево-желтого. Единственный яркий акцент — коралловая обувь, созданная из переработанных ананасовых листьев.