Якутия примет меры сохранения яно-индигирской популяции северных оленей

ЯКУТСК, 18 окт – РИА Новости. Якутия примет меры по сохранению яно-индигирской популяции диких северных оленей, численность которых за последние десятилетия в регионе сократилась со 113 тысяч до 2 тысяч особей, сообщает пресс-служба минэкологии республики.

Ранее сообщалось, что министерство природы РФ призвало руководство Красноярского края и Якутии принять меры по спасению популяции дикого северного оленя вплоть до запрета на добычу этого вида животных на отдельных территориях.

По данным регионального ведомства, в Якутии преобладает Лено-оленекская популяция дикого северного оленя численностью 84 тысячи особей. Промысел этого вида оленей обеспечивает основную статью доходов кочевых родовых общин Оленекского, Анабарского, Булунского и Жиганского улусов. Также в республике распространена сундурунская популяция диких оленей. В связи с труднодоступностью путей миграции и мест сезонных стоянок, промысловое освоение сундрунской популяции невелико. Кроме того, этот вид время от времени пополняется оленями из Чукотской популяции.

В республике сегодня назрела проблема сохранения и восстановления в свое время наиболее крупной Яно-индигирской популяции дикого северного оленя. Как отметили власти, в переходный период 90-х годов, когда существовал правовой коллапс в регулировании вопросов в области охоты в России и авиаучетные работы не проводились, из-за неконтролируемой охоты этот вид дикого северного оленя почти исчез.

"Наиболее плачевно обстоят дела с Яно-индигирской популяцией ДСО, которая на пике своей численности, в 1982 году, насчитывала 113 тысяч особей. По учетным данным 1996 года численность оленей составила 85 тысяч особей, в 2002 году – 34 тысячи особей, а во время авиаучетов 2012 года, было обнаружено не более 2 тысяч особей. С начала 2000-х годов квоты на добычу яно-индигирской популяции ДСО не выделялись", - рассказали в пресс-службе.

Недавно на совещании министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Сахамина Афанасьева с заместителем министра природных ресурсов и экологии РФ Еленой Пановой были обсуждены вопросы охраны диких серверных оленей и регулирования численности крупных хищников в регионе.