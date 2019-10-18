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РИА Новости

Илон Маск готов рассмотреть разработку краснодарца для Teslа

23:57 18.10.2019
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© AP Photo / Ringo HW ChiuИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
© AP Photo / Ringo HW Chiu
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск. Архивное фото
КРАСНОДАР, 18 окт - РИА Новости. Основатель аэрокосмической компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск в ходе предпринимательского форума в "Дело за малым!" выразил готовность рассмотреть операционную систему для электромобилей, которую разработал житель Краснодара, сообщает корреспондент РИА Новости.
Основатель аэрокосмической компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск вечером в пятницу пообщался по видеосвязи с участниками краснодарского бизнес-форума "Дело за малым!" и выступил перед предпринимателями.
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
13 февраля, 11:35РИА Новости
Глава Tesla на русском ответил на мем "Как тебе такое, Илон Маск?"
Во время ожидания прямой линии Алексей Игнатьев, сам владелец электромобиля Tesla, рассказа участникам форума, что создал операционную систему, более простую, чем та, которая стоит на электромобилях Маска. По словам Игнатьева, его операционка работает быстрее. Во время прямой линии с Маском организаторы форума спросили его, не заинтересует ли его разработка краснодарца.
"Да, конечно. Да, я думаю, что можно мои контакты дать", - сказал Маск, слова которого были переведены. Далее Маска спросили, не задумывался ли он о создании производства в России.
"Может быть, когда-нибудь можно создать фабрику в России", - ответил Маск.
Ранее сообщалось, что краснодарские предприниматели пригласили Маска на бизнес-форум "Дело за малым!" через билборд, заказанный и размещенный в Калифорнии. Кроме надписи "Kak tebe takoe?", на которую ранее откликался Маск, на нем был изображен QR-код сайта, созданного персонально для него. Кроме того, предприниматели пригласили Маска на форум в Краснодар песней на мотив "Крылатых качелей", где в припеве звучало "Only SpaceX, only Tesla, only Elon in our hearts". Маск отреагировал на такое приглашение фразой: "Язык хорошо подвешен", написанной в Twitter на русском языке.
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Вчера, 23:42РИА Новости
Илон Маск оценил российское образование
Форум "Дело за малым!" проходит 18-19 октября в Краснодаре. По данным организаторов, на форум зарегистрировались более 30 тысяч предпринимателей из 68 регионов, а также  тех, кто хочет ими стать, запланировано выступление более 200 спикеров, в программе заявлено порядка 100 мероприятий.
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Илон МаскTesla motorsКраснодарРоссияТехнологииЭкономика
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