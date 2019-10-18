Илон Маск оценил российское образование

КРАСНОДАР, 18 окт — РИА Новости. Основатель аэрокосмической компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск в ходе краснодарского форума "Дело за малым!", с участниками которого он вышел на связь из Калифорнии, сказал, что считает российское образование очень хорошим, и назвал кубанцев классными, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

"Мне кажется, что образование очень хорошее в России. Мне кажется, что в России много талантов и много чего интересного из технологий есть в России", — сказал Маск в ходе сеанса видеосвязи.

Он также поделился с участниками форума мыслями о необходимости быть полезным окружающим.

"Если ты что-то делаешь, ты должен быть полезен людям. <…> Самое сложное — это сделать по-настоящему нужное. И я выражаю уважение тем, кто по-настоящему что-то нужное делает", — подчеркнул он.

Предложение краснодарца

Также в ходе беседы Маск выразил готовность рассмотреть операционную систему для электромобилей, которую разработал житель Краснодара.

Во время ожидания прямой линии Алексей Игнатьев, сам владелец электромобиля Tesla, рассказал, что создал операционную систему — более простую, чем та, которая стоит на электромобилях Маска. По словам Игнатьева, его операционка работает быстрее.

Во время прямой линии с Маском организаторы форума спросили его, не заинтересует ли его разработка краснодарца.

"Да, конечно. Да, я думаю, что можно мои контакты дать", — сказал Маск.

Далее Маска спросили, не задумывался ли он о создании производства в России.

"Может быть, когда-нибудь можно создать фабрику в России", — ответил Маск.

В завершение беседы организаторы пригласили Маска в следующем году приехать к ним на форум лично. Тот отказался, но участники форума ответили аплодисментами.

"У меня очень забитый график. Но есть такое ощущение, что вы классные. Я желаю вам удачи в ваших дальнейших предприятиях", — сказал основатель SpaceX.

Илон Маск и краснодарский форум

Илон Маск вышел на видеосвязь в 22:05 мск. Кубанские предприниматели, участвующие в форуме, специальные задержались до позднего вечера, чтобы послушать Маска. Они подходили к местам трансляции заранее и занимали места. Некоторые пришли в костюмах космонавтов и скафандрах. Зал главной сцены на 1,5 тысячи мест был забит до отказа. Чтобы основателя SpaceX смогли увидеть все, организаторы вывели трансляцию на большие экраны еще в трех рабочих зонах форума.

Краснодарские предприниматели пригласили Маска на бизнес-форум "Дело за малым!" через билборд, заказанный и размещенный в Калифорнии. Кроме надписи "Kak tebe takoe?", на которую ранее откликался Маск, на нем был изображен QR-код сайта, созданного персонально для него. Кроме того, предприниматели пригласили Маска на форум в Краснодар песней на мотив "Крылатых качелей", где в припеве звучало "Only SpaceX, only Tesla, only Elon in our hearts". Маск отреагировал на такое приглашение фразой "Язык хорошо подвешен", написанной в Twitter на русском языке.