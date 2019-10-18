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РИА Новости

В Мексиканском заливе сформировался тропический шторм "Нестор"

23:35 18.10.2019
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© AP Photo / ﻿﻿NASA/ ﻿Skott KellyВид на ураган с международной космической станции
Вид на ураган с международной космической станции
© AP Photo / ﻿﻿NASA/ ﻿Skott Kelly
Вид на ураган с международной космической станции. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Тропический шторм, получивший имя "Нестор", сформировался в Мексиканском заливе и движется в северо-восточном направлении, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).
По данным синоптиков, максимальная скорость ветра достигала 96,5 километра в час. Скорость движения шторма составляет 35,4 километра в час. Согласно прогнозам специалистов, шторм приблизится к северному побережью залива в пятницу и достигнет северо-восточного побережья США в субботу.
Последствия тропического шторма Флоренс в город Нью-Берн, штат Северная Каролина. 15 сентября 2018
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Ужас, пришедший из моря: Великий ураган и его жертвыВетер поднимал и разбрасывал военные корабли, передвигал на полсотни метров артиллерийские пушки, сдирал кору с деревьев и валил их целыми лесами, от шума стихии люди не слышали своих голосов. Таким был Великий ураган 1780 года. Он пришел в Карибское море 9 октября.
Ранее в пятницу сообщалось, что тропический шторм "Джерри" сформировался в западной части Атлантического океана и движется в северо-западном направлении. "Джерри" - 10-й атлантический шторм в нынешнем сезоне. Ранее жертвой урагана "Барри" стал один человек в США, а жертвами мощнейшего урагана "Дориан" - более 50 человек на Багамах.
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Национальный центр США по слежению за ураганамиМексиканский заливСШАВ мире
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