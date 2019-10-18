В Мексиканском заливе сформировался тропический шторм "Нестор"

Ужас, пришедший из моря: Великий ураган и его жертвы Ветер поднимал и разбрасывал военные корабли, передвигал на полсотни метров артиллерийские пушки, сдирал кору с деревьев и валил их целыми лесами, от шума стихии люди не слышали своих голосов. Таким был Великий ураган 1780 года. Он пришел в Карибское море 9 октября.