Саудовская Аравия попросила подданных не ездить в Ливан из-за протестов

"МИД королевства просит подданных воздержаться от поездок в Ливан как из самого королевства, так и из других мест, а также проявлять меры предосторожности и держаться подальше от мест массового скопления людей, при необходимости ставя в известность посольство Саудовской Аравии в Бейруте", - говорится в сообщении.