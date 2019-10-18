Саудовская Аравия попросила подданных не ездить в Ливан из-за протестов

ДОХА, 18 окт - РИА Новости. МИД Саудовской Аравии вслед за другими странами Персидского залива предупредила своих подданных о рисках, связанных с поездками в Ливан из-за охвативших страну протестов, которые привели к противостоянию с полицией, сообщило в пятницу саудовское агентство новостей SPA со ссылкой на представителя МИД.
"МИД королевства просит подданных воздержаться от поездок в Ливан как из самого королевства, так и из других мест, а также проявлять меры предосторожности и держаться подальше от мест массового скопления людей, при необходимости ставя в известность посольство Саудовской Аравии в Бейруте", - говорится в сообщении.
17 октября, 22:47РИА НовостиОчевидец сообщил о перестрелке в ходе протестов в Бейруте
Ранее с аналогичными предупреждениями выступили Кувейт, Катар и Бахрейн.
В четверг массовые протесты охватили Бейрут и другие ливанские города на фоне решения правительства ввести налог на звонки через WhatsApp, демонстранты требуют отставки правительства. Министр связи Ливана Мухаммад Шукейр в ночь на пятницу объявил об отмене "налога на WhatsApp", однако протесты не прекратились.