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РИА Новости

Саудовская Аравия попросила подданных не ездить в Ливан из-за протестов

23:32 18.10.2019
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинДемонстрация в Бейруте
Демонстрация в Бейруте
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Демонстрация в Бейруте. Архивное фото
ДОХА, 18 окт - РИА Новости. МИД Саудовской Аравии вслед за другими странами Персидского залива предупредила своих подданных о рисках, связанных с поездками в Ливан из-за охвативших страну протестов, которые привели к противостоянию с полицией, сообщило в пятницу саудовское агентство новостей SPA со ссылкой на представителя МИД.
"МИД королевства просит подданных воздержаться от поездок в Ливан как из самого королевства, так и из других мест, а также проявлять меры предосторожности и держаться подальше от мест массового скопления людей, при необходимости ставя в известность посольство Саудовской Аравии в Бейруте", - говорится в сообщении.
Ливанская полиция
17 октября, 22:47РИА Новости
Очевидец сообщил о перестрелке в ходе протестов в Бейруте
Ранее с аналогичными предупреждениями выступили Кувейт, Катар и Бахрейн.
В четверг массовые протесты охватили Бейрут и другие ливанские города на фоне решения правительства ввести налог на звонки через WhatsApp, демонстранты требуют отставки правительства. Министр связи Ливана Мухаммад Шукейр в ночь на пятницу объявил об отмене "налога на WhatsApp", однако протесты не прекратились.
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