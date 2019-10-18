Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-18T23:28Z
https://ria.ru/20191018/1559959102.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155494/85/1554948565_0:359:2016:1493_1036x0_80_0_0_bada03f1bbbb9b8efeb8b5feeda328e4.jpg
РИА Новости

Власти Бахрейна призвали своих граждан покинуть Ливан из-за беспорядков

23:26 18.10.2019 (обновлено: 23:28 18.10.2019)
233
© РИА Новости / Михаил АлаеддинДемонстрация в Бейруте
Демонстрация в Бейруте
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Демонстрация в Бейруте. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Министерство иностранных дел Бахрейна призвало своих граждан немедленно покинуть Ливан из-за беспорядков, сообщается в заявлении на официальном сайте ведомства.
Протесты в пятницу охватили Бейрут и ряд других городов, в том числе на востоке страны в долине Бекаа. Протестующие перекрыли ключевые трассы, в том числе ведущие в аэропорт Бейрута и в Дамаск, и жгут покрышки. В центре Бейрута начались столкновения демонстрантов с силовиками с использованием коктейлей Молотова и светошумовых гранат.
Набережная Бейрута
1 февраля, 13:15РИА Новости
Правительству в Бейруте нужны экстренные решения, считает ливанский депутат
"Министерство иностранных дел Королевства Бахрейн призывает всех граждан, которые сейчас находятся в Республике Ливан, немедленно покинуть страну из-за событий, которые вынуждают всех принять необходимые меры предосторожности", - говорится в документе.
Согласно заявлению, министерство также призвало граждан Бахрейна не ездить в Ливан и не подвергать свою жизнь возможным рискам.
Кабинет министров Ливана ранее одобрил введение налога на использование приложений для разговоров по интернету типа WhatsApp (6 долларов в месяц), а также налога на табачную продукцию (около 1,3 доллара за импортную пачку, 0,5 долларов - за местную). Также планируется увеличение НДС до 15% к 2022 году.
В четверг в Бейруте и ряде крупных городов начались массовые демонстрации, перешедшие в беспорядки и столкновения с силами безопасности. Ливанская полиция применила слезоточивый газ для разгона активистов в центре города. По данным местных СМИ, пострадали не менее 60 человек, включая сотрудников полиции. Сообщалось о гибели двух иностранных рабочих.
Ливанская полиция
17 октября, 22:47РИА Новости
Очевидец сообщил о перестрелке в ходе протестов в Бейруте
Демонстранты призывают к отставке правительства и улучшению экономической ситуации в стране. Министр связи Ливана Мухаммад Шукейр в ночь на пятницу объявил об отмене "налога на WhatsApp", однако протесты не прекратились. Премьер-министр Ливана Саад Харири заявил в пятницу в ходе первого выступления с начала охвативших страну протестов против ухудшения экономической ситуации, что дает 72 часа правительству на ответы на его вопросы относительно решений кризиса.
Ранее президент Ливана Мишель Аун заявил, что государство страдает от финансовой блокады и санкций. Ощущается дефицит валюты в банковском секторе.
В банках ограничена выдача долларов и повышен процент комиссии при выдаче иностранной валюты наличными, что привело к трудностям как среди предпринимателей, которые ведут расчеты в долларах, так и среди рядовых жителей. Дефицит уже негативно сказался на владельцах топливных заправок, мукомольных предприятий и фармацевтических компаний. Ливанское правительство при этом заявляло, что меры по стабилизации финансового положения предпринимаются. Центральный банк в свою очередь заявил о фиксированной стоимости ливанского фунта по отношению к доллару и выработке механизма по поддержке работы владельцев АЗС во избежание топливного кризиса в стране.
Демонстрация студентов и преподавателей в Бейруте. 27 мая 2019
Вчера, 20:27РИА Новости
В Бейруте силовики разогнали демонстрацию слезоточивым газом, сообщили СМИ
001010
Обсудить 0
Мишель АунСаад ХаририБахрейнБейрутЛиванВ мире
Рекомендуем
Демонстрация в Бейруте
В Бейрут ввели войска для разгона демонстрантов
РИА
Новости
Демонстрация в Бейруте
Саудовская Аравия попросила подданных не ездить в Ливан из-за протестов
Демонстрация в Бейруте
В Бейруте силовики разогнали демонстрацию слезоточивым газом, сообщили СМИ
Вид на Бейрут
Ливанские власти отменили "налог на WhatsApp", вызвавший массовые протесты
Лента
новостей
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев рассказал про конфликт вокруг хорватского долга российским банкам
Ливанская полиция
Очевидец сообщил о перестрелке в ходе протестов в Бейруте
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Илон Маск готов рассмотреть разработку краснодарца для Teslа
Председатель Госсовета Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес
Куба назвала новые санкции США проявлением бессилия
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
В правительстве оценили слова Лукашенко о барьерах со стороны России
Города мира. Прага
Эксперты назвали самые дешевые страны для путешествий
Акция протеста в Барселоне
В Барселоне полиция начала впервые применять водомет против радикалов
Кандидат в президенты от Демократической партии США Тулси Габбард
Член Демократической партии назвала Хиллари Клинтон "разжигателем войны"
Регистрация участников годового общего собрания акционеров ПАО Горно-металлургическая компания Норильский никель в холле гостиницы Президент-отель
"Норникель" вошел в сотню лучших работодателей мира по версии Forbes
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:15В Новокузнецке пропали два подростка
10:15В Болгарии врачи потеряли пациентку в томографе, сообщили СМИ
10:10Названы лучшие фестивали выходных
10:04Число жертв пожара в Ярославской области увеличилось до семи человек
10:00В Красноярском крае после прорыва дамбы пропали без вести 15 человек
09:56Глава МЧС выразил соболезнования родным погибших при разрушении дамбы
09:54Появились фотографии с места прорыва дамбы в Красноярском крае
09:53Глава МЧС приказал расширить площадь поиска пропавших после прорыва дамбы
09:51Группировку МЧС в районе разрушения дамбы увеличат до 300 человек
09:40Силовики 38 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:30МЧС: затопленные из-за прорыва дамбы общежития строили с нарушениями
09:28В Ярославской области завели дело после гибели пяти детей на пожаре
09:28В здание Рады пробралась куница
09:25Власти Сахалина заявили, что не выделяли деньги на поролоновых русалок
09:20Красноярский Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при прорыве дамбы
09:16В Индии мужчина "воскрес" во время похорон
09:16У московской пенсионерки в театре украли iPhone X, сообщили СМИ
09:14В Северной Осетии замглавы села задержали по подозрению в убийстве
09:09Дамба в Красноярском крае была построена с массой нарушений, заявили власти
09:06В Пятигорске произошел пожар в шашлычной
Лента новостейМолния