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РИА Новости

В Бейрут ввели войска для разгона демонстрантов

23:18 18.10.2019 (обновлено: 23:26 18.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинДемонстрация в Бейруте
Демонстрация в Бейруте
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Демонстрация в Бейруте. Архивное фото
БЕЙРУТ, 18 окт — РИА Новости. Части ливанской армии введены в Бейрут для помощи полиции в разгоне демонстрантов, сообщил по телефону РИА Новости участник демонстрации.
"К Площади павших и на Банковскую улицу стянуто большое количество военных. Продолжаются сильные столкновения. Армия стреляет резиновыми пулями, полиция применяет слезоточивый час", — сказал собеседник агентства.
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По его словам, среди демонстрантов много пострадавших. Силы безопасности арестовывают всех, кого удается поймать. Активисты, в свою очередь, забрасывают военных и полицию камнями.
Военным и полиции частично удалось оттеснить основную часть демонстрантов из центра города, с Площади павших.
Почти все дороги, ведущие в Бейрут, парализованы: демонстранты жгут покрышки, перекрыв движение. Остаются блокированными трасса Бейрут — Дамаск и главная дорога, ведущая в аэропорт. Многие пассажиры в пятницу вынуждены были идти с чемоданами пешком вдоль трассы, чтобы успеть на свои рейсы.
Президент Ливана Мишель Аун встретился с делегацией от активистов и пообещал предпринять меры для решения вопросов по требованиям митингующих. Премьер-министр Саад Харири в четверг, выступив с заявлением, дал 72 часа кабинету министров на ответы на все вопросы населения.
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В четверг в Бейруте и ряде крупных городов начались массовые демонстрации, перешедшие в беспорядки и столкновения с силами безопасности. Полиция применила слезоточивый газ для разгона активистов в центре города. По данным местных СМИ, пострадали десятки человек, включая сотрудников полиции. В пятницу утром группы активистов вновь вышли на улицы, перекрыв южные и северные трассы, ведущие в Бейрут, а также главную автомагистраль, связывающую ливанскую столицу с Дамаском.
Кабинет министров Ливана ранее одобрил введение налога на использование приложений для разговоров по интернету типа WhatsApp (шесть долларов в месяц), а также налога на табачную продукцию (около 1,3 доллара за импортную пачку, 0,5 долларов — за местную). Также планируется увеличение НДС до 15% к 2022 году.
Министр связи Мухаммад Шукейр в ночь на пятницу объявил об отмене "налога на WhatsApp", однако протесты не прекратились.
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