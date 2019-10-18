Куба назвала новые санкции США проявлением бессилия

США ужесточили экспорт и реэкспорт ряда продукции на Кубу, меры коснулись лизинга самолетов и кораблей, телекоммуникационного оборудования и пожертвований, свидетельствует размещенный в пятницу для ознакомления на сайте Федерального реестра США документ. В нем оговаривается, что все выданные ранее лицензии на лизинг самолетов и судов государственным кубинским перевозчикам будут отозваны в недельный срок, а новые обращения будут отклоняться.