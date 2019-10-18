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РИА Новости

Куба назвала новые санкции США проявлением бессилия

23:08 18.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПредседатель Госсовета Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес
Председатель Госсовета Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Председатель Госсовета Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 18 окт – РИА Новости. Новые санкции США, направленные на ограничение экспорта и реэкспорта Кубы, являются проявлением бессилия, заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес.
США ужесточили экспорт и реэкспорт ряда продукции на Кубу, меры коснулись лизинга самолетов и кораблей, телекоммуникационного оборудования и пожертвований, свидетельствует размещенный в пятницу для ознакомления на сайте Федерального реестра США документ. В нем оговаривается, что все выданные ранее лицензии на лизинг самолетов и судов государственным кубинским перевозчикам будут отозваны в недельный срок, а новые обращения будут отклоняться.
В соответствии с обновленными правилами, ограничения коснутся экспорта и реэкспорта на Кубу иностранной продукции с долей американского участия более 10%.
"США объявляют новые меры по усилению блокады Кубы. Они являются выражением бессилия, моральной деградации и имперского презрения. Это бесчеловечные, жестокие, несправедливые действия, которые мы решительно отвергаем. Мы не сдадимся и дадим достойный ответ", - написал президент в Twitter.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью телеведущему ВГТРК программы Вести в субботу Сергею Брилеву
5 октября, 16:37РИА Новости
Медведев назвал причину ухудшения ситуации вокруг Кубы
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