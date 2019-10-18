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РИА Новости

Трамп выдвинул Дэна Броллетта на пост главы Минэнерго

23:06 18.10.2019 (обновлено: 23:07 18.10.2019)
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен выдвинуть на пост главы минэнерго страны нынешнего замминистра Дэна Броллетта.
Ранее стало известно, что действующий министр Рик Перри уходит в отставку в конце 2019 года.
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"Рад выдвинуть заместителя министра Дэна Броллетта на пост нового министра энергетики. У Дэна непревзойденный опыт в этой области. Настоящий профессионал, не сомневаюсь, что он отлично справится!" - написал Трамп в Twitter.
Он добавил, что Перри, который в прошлом был губернатором Техаса, теперь займется некими "другими интересами".
Для вступления в должность кандидатуру Броллетта должен утвердить профильный комитет сената, а затем общий состав сената, где большинство мест у республиканцев – однопартийцев Трампа.
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Минэнерго СШАРик ПерриДональд ТрампСШАВ мире
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