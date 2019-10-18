Постпред Сирии при ООН заявил о выполнении обязательств по химоружию

Эксперт об обвинениях США по поводу химатак в Сирии: все висело на волоске В Госдепе считают, что российские военные могли знать о возможной химатаке в Сирии в мае этого года. В эфире радио Sputnik военный эксперт Юрий Котенок прокомментировал эти обвинения.