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РИА Новости

Постпред Сирии при ООН заявил о выполнении обязательств по химоружию

22:59 18.10.2019
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© Sputnik / Болат Шайхинов / Перейти в фотобанкБашар Джаафари
Башар Джаафари
© Sputnik / Болат Шайхинов
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Башар Джаафари. Архивное фото
ООН, 18 окт – РИА Новости. Сирия уничтожила всю инфраструктуру по производству химического оружия, заявил на заседании Первого комитета ГА ООН постпред САР при организации Башар Джаафари.
Комитет занимается вопросами разоружения и международной безопасности.
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2 октября, 19:39РИА Новости
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"Моя делегация строжайшим образом осуждает преступления, связанные с использованием химического оружия", - сказал Джаафари.
Он напомнил, что Сирия присоединилась к конвенции по запрещению химического оружия.
"И мы будем выступать против любого использования химического оружия. Сирия выполнила свои обязательства в рамках конвенции, несмотря на сложные обстоятельства. И это было заверено председателем совместного комитета ООН и ОЗХО", - указал он.
"Сирия выполнила все свои обязательства по уничтожению всех мест (инфраструктуры – ред.), где производилось химическое оружие", - подчеркнул Джаафари.
Дамаск
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Башар ДжаафариОрганизация по запрещению химического оружияСирияООНВ мире
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