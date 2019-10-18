Постпред Сирии при ООН заявил о выполнении обязательств по химоружию

ООН, 18 окт – РИА Новости. Сирия уничтожила всю инфраструктуру по производству химического оружия, заявил на заседании Первого комитета ГА ООН постпред САР при организации Башар Джаафари.
Комитет занимается вопросами разоружения и международной безопасности.
"Моя делегация строжайшим образом осуждает преступления, связанные с использованием химического оружия", - сказал Джаафари.
Он напомнил, что Сирия присоединилась к конвенции по запрещению химического оружия.
"И мы будем выступать против любого использования химического оружия. Сирия выполнила свои обязательства в рамках конвенции, несмотря на сложные обстоятельства. И это было заверено председателем совместного комитета ООН и ОЗХО", - указал он.
"Сирия выполнила все свои обязательства по уничтожению всех мест (инфраструктуры – ред.), где производилось химическое оружие", - подчеркнул Джаафари.