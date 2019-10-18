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РИА Новости

Захарова прокомментировала слова посла Китая об украинцах в Гонконге

22:47 18.10.2019 (обновлено: 23:10 18.10.2019)
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© сайт МИД РоссииДиректор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова
Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова
© сайт МИД России
Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова посла КНР в России о желании протестующих в Гонконге "жить как на Украине".
Ранее посол Чжан Ханьхуэй заявил, что в Гонконге появились "украинские элементы", которые приезжают в страну, чтобы делиться протестным опытом. Дипломат, которого процитировала "Комсомольская правда", отметил, что подобное вмешательство осложняет урегулирование ситуации. "Вроде бы они (украинцы — ред.) ездят, чтобы передавать их опыт гонконгцам. А те говорят: "Мы хотим так жить, как украинцы". Видите, как смешно? В Гонконге подушевой ВВП - около 20 тысяч долларов", — сказал Чжан Ханьхуэй.
Акция протеста в Гонконге
Вчера, 08:00РИА Новости
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"Посол Китая в России посмеялся над желанием протестующих в Гонконге "жить как на Украине". Ему стало бы еще смешнее, если бы он регулярно смотрел и читал украинские СМИ, в которых на полном серьезе обсуждают перспективу "жить как в Сингапуре", — отметила Захарова на своей странице в Facebook.
В Гонконге уже несколько месяцев продолжаются акции протеста из-за закона об экстрадиции, а с 4 октября началась новая волна протестов после того, как глава администрации района Кэрри Лэм объявила о решении властей ввести запрет на ношение масок во время протестов и других массовых собраний. Нарушители запрета могут получить наказание в виде лишения свободы до года или же штраф в размере 25 тысяч гонконгских долларов (3,2 тысячи долларов США).
Акция протеста в торговом районе Causeway Bay в Гонконге
10 октября, 18:08РИА Новости
Захарова отметила схожесть вмешательства извне в Москве и Гонконге
Китай в связи с ситуацией в Гонконге неоднократно призывал не вмешиваться в дела КНР, уважать суверенитет и международное право. Официальный представитель китайского МИД Гэн Шуан подчеркивал, что ситуация в Гонконге является исключительно внутренним делом Китая, ни у какого иностранного государства, отдельного лица или организации нет права вмешивается в этот вопрос.
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Протесты в ГонконгеЧжан ХаньхуэйМария ЗахароваМИД РФГонконгКитайРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Так в чём проблема запретить въезд Украинцев в страну?
18 октября, 23:17
mail330
7104002
Рассуждения и мечты о чужом пути развития лишь мешают обрести свой и уводят в заблуждения, как следствие деградацию
18 октября, 23:17
Евгений Шевелев
6911002
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