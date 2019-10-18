Захарова прокомментировала слова посла Китая об украинцах в Гонконге

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова посла КНР в России о желании протестующих в Гонконге "жить как на Украине".
Ранее посол Чжан Ханьхуэй заявил, что в Гонконге появились "украинские элементы", которые приезжают в страну, чтобы делиться протестным опытом. Дипломат, которого процитировала "Комсомольская правда", отметил, что подобное вмешательство осложняет урегулирование ситуации. "Вроде бы они (украинцы — ред.) ездят, чтобы передавать их опыт гонконгцам. А те говорят: "Мы хотим так жить, как украинцы". Видите, как смешно? В Гонконге подушевой ВВП - около 20 тысяч долларов", — сказал Чжан Ханьхуэй.
"Посол Китая в России посмеялся над желанием протестующих в Гонконге "жить как на Украине". Ему стало бы еще смешнее, если бы он регулярно смотрел и читал украинские СМИ, в которых на полном серьезе обсуждают перспективу "жить как в Сингапуре", — отметила Захарова на своей странице в Facebook.
В Гонконге уже несколько месяцев продолжаются акции протеста из-за закона об экстрадиции, а с 4 октября началась новая волна протестов после того, как глава администрации района Кэрри Лэм объявила о решении властей ввести запрет на ношение масок во время протестов и других массовых собраний. Нарушители запрета могут получить наказание в виде лишения свободы до года или же штраф в размере 25 тысяч гонконгских долларов (3,2 тысячи долларов США).
Китай в связи с ситуацией в Гонконге неоднократно призывал не вмешиваться в дела КНР, уважать суверенитет и международное право. Официальный представитель китайского МИД Гэн Шуан подчеркивал, что ситуация в Гонконге является исключительно внутренним делом Китая, ни у какого иностранного государства, отдельного лица или организации нет права вмешивается в этот вопрос.