Илон Маск поприветствовал участников кубанского бизнес-форума по видеосвязи

КРАСНОДАР, 18 окт - РИА Новости. Основатель аэрокосмической компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск вышел в эфир на краснодарском бизнес-форуме "Дело за малым!" и начал выступление перед предпринимателями, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее сообщалось, что краснодарские предприниматели пригласили Маска на бизнес-форум "Дело за малым!" через билборд, заказанный и размещенный в Калифорнии. Кроме надписи "Kak tebe takoe?", на которую ранее откликался Маск, на нем был изображен QR-код сайта, созданного персонально для него. Кроме того, предприниматели пригласили Маска на форум в Краснодар песней на мотив "Крылатых качелей", где в припеве звучало "Only SpaceX, only Tesla, only Elon in our hearts". Маск отреагировал на такое приглашение фразой: "Язык хорошо подвешен", написанной в Twitter на русском языке.

Кубанские предприниматели, участвующие в форуме, специальные задержались до позднего вечера, чтобы послушать Маска. Они подходили к местам трансляции заранее и занимали места. Некоторые пришли в костюмах космонавтов и в скафандрах.

Зал главной сцены на 1,5 тысячи мест забит до отказа. Чтобы основателя SpaceX смогли увидеть все, организаторы вывели трансляцию на большие экраны ещё в трёх рабочих зонах форума.

Илон Маск вышел на видеосвязь в 22.05 мск.

"Привет ... Если что-то будет непонятно - спрашивайте, потому что я хочу быть полезен этой аудитории", - сказал Маск, обратившись к участникам форума. Этим он вызвал их аплодисменты.