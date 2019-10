Илон Маск поприветствовал участников кубанского бизнес-форума по видеосвязи

Ранее сообщалось, что краснодарские предприниматели пригласили Маска на бизнес-форум "Дело за малым!" через билборд, заказанный и размещенный в Калифорнии. Кроме надписи "Kak tebe takoe?", на которую ранее откликался Маск, на нем был изображен QR-код сайта, созданного персонально для него. Кроме того, предприниматели пригласили Маска на форум в Краснодар песней на мотив "Крылатых качелей", где в припеве звучало "Only SpaceX, only Tesla, only Elon in our hearts". Маск отреагировал на такое приглашение фразой: "Язык хорошо подвешен", написанной в Twitter на русском языке.