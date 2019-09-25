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РИА Новости

Илон Маск по-русски ответил на приглашение в Краснодар

23:19 25.09.2019 (обновлено: 23:30 25.09.2019)
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© AP Photo / Paul SancyaИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
© AP Photo / Paul Sancya
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск прокомментировал предложение российских предпринимателей посетить бизнес-форум в Краснодаре.
Ранее неподалеку от офиса Маска в Калифорнии разместили билборды с фразой "Как тебе такое, Илон Маск?" и QR-кодом, по которому открывался видеоролик с приглашением на мероприятие.
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
13 февраля, 11:35РИА Новости
Глава Tesla на русском ответил на мем "Как тебе такое, Илон Маск?"
Внимание главы SpaceX привлекла пользователь твиттера @katlinegrey, разместившая снимок билборда и само видео, на котором российские бизнесмены поют песню про Маска на манер композиции "Крылатые качели".
"Язык хорошо подвешен", - написал по-русски в ответ он.
Кроме того, на комментарий одного из пользователей, который отметил, что краснодарские предприниматели все-таки привлекли его внимание, Маск ответил: "Правда".
Интернет-мем "Как тебе такое, Илон Маск?" стал популярен год назад после запуска новейшей ракеты-носителя Falcon Heavy компании SpaceX. Главным "пассажиром" ракеты был гоночный электрокар Tesla Roadster. Тогда пользователи начали публиковать в интернете фотографии с разными странными и комичными "изобретениями", в шутку предлагая Маску оценить их находчивость.
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
21 апреля, 03:00РИА Новости
Илон Маск пообщался с пользователями Twitter на русском языке
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Илон МаскКраснодарКалифорнияРоссияВ мире
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