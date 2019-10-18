США ужесточили экспорт самолетов и судов на Кубу

ВАШИНГТОН, 18 окт – РИА Новости. США ужесточили экспорт и реэкспорт ряда продукции на Кубу, меры коснулись лизинга самолетов и кораблей, телекоммуникационного оборудования и пожертвований, свидетельствует размещенный в пятницу для ознакомления на США ужесточили экспорт и реэкспорт ряда продукции на Кубу, меры коснулись лизинга самолетов и кораблей, телекоммуникационного оборудования и пожертвований, свидетельствует размещенный в пятницу для ознакомления на сайте Федерального реестра США документ.

"Воздушные суда и корабли не могут рассчитывать на исключение (на запрет на экспорт), если они находятся в лизинге… у гражданина Кубы или страны, спонсирующей терроризм", - говорится в документе.

В нем оговаривается, что все выданные ранее лицензии на лизинг самолетов и судов государственным кубинским перевозчикам будут отозваны в недельный срок, а новые обращения будут отклоняться.

В соответствии с обновленными правилами, ограничения коснутся экспорта и реэкспорта на Кубу иностранной продукции с долей американского участия более 10%.

Помимо этого, запрещаются пожертвования по программе Support for the Cuban People (SCP), предназначенной для гуманитарной и культурно-образовательной помощи, если средства направляются организациям или ведомствам, связанным с кубинским правительством или коммунистической партией. Документ также оговаривает, что экспорт и реэкспорт телекоммуникационного оборудования на Кубу может осуществляться без соответствующего разрешения, только если оборудование предназначено частным компаниям или индивидуальным лицам.

Согласно опубликованному в реестре уведомлению входящего в структуру министерства коммерции Бюро промышленности и безопасности, дополнительные ограничения поддерживают решение Вашингтона возложить на Гавану ответственность "за репрессии в отношении кубинцев" и за поддержку властей Венесуэлы.

В июне 2017 года президент США Дональд Трамп заявил об отмене "ошибочной" политики своего предшественника Барака Обамы по нормализации отношений с Гаваной. В Белом доме отметили, что США сохраняют введенное против Кубы эмбарго и выступают против призывов ООН и других международных организаций по его отмене. Ранее в сентябре сообщалось, что минфин США ужесточит в октябре правила денежных переводов на Кубу, введя максимальный порог в тысячу долларов за три месяца.

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявлял, что новые ограничения со стороны США лишь увеличат всеобщее неприятие санкций и не сломят волю кубинцев.