Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-18T22:23Z
https://ria.ru/20191018/1559958188.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155574/79/1555747984_0:55:2248:1320_1036x0_80_0_0_81f26b5b4838573ebf475acbd4e4959f.jpg
РИА Новости

США ужесточили экспорт самолетов и судов на Кубу

22:23 18.10.2019
304
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 окт – РИА Новости. США ужесточили экспорт и реэкспорт ряда продукции на Кубу, меры коснулись лизинга самолетов и кораблей, телекоммуникационного оборудования и пожертвований, свидетельствует размещенный в пятницу для ознакомления на сайте Федерального реестра США документ.
"Воздушные суда и корабли не могут рассчитывать на исключение (на запрет на экспорт), если они находятся в лизинге… у гражданина Кубы или страны, спонсирующей терроризм", - говорится в документе.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
3 августа, 07:24РИА Новости
Санкции США на экспорт в Россию затронут только материалы, связанные с ОМУ
В нем оговаривается, что все выданные ранее лицензии на лизинг самолетов и судов государственным кубинским перевозчикам будут отозваны в недельный срок, а новые обращения будут отклоняться.
В соответствии с обновленными правилами, ограничения коснутся экспорта и реэкспорта на Кубу иностранной продукции с долей американского участия более 10%.
Помимо этого, запрещаются пожертвования по программе Support for the Cuban People (SCP), предназначенной для гуманитарной и культурно-образовательной помощи, если средства направляются организациям или ведомствам, связанным с кубинским правительством или коммунистической партией. Документ также оговаривает, что экспорт и реэкспорт телекоммуникационного оборудования на Кубу может осуществляться без соответствующего разрешения, только если оборудование предназначено частным компаниям или индивидуальным лицам.
Согласно опубликованному в реестре уведомлению входящего в структуру министерства коммерции Бюро промышленности и безопасности, дополнительные ограничения поддерживают решение Вашингтона возложить на Гавану ответственность "за репрессии в отношении кубинцев" и за поддержку властей Венесуэлы.
Президент США Дональд Трамп на заводе по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Хакберри, США
18 сентября, 14:02Сказано в эфире
"Америке поставлена цель". Эксперт о планах США по экспорту СПГАмериканский аналитический центр спрогнозировал, что США через 10 лет займут второе место в мире после Катара по экспорту СПГ, а Россия будет лишь третьей, сообщают СМИ. Эксперт Владимир Рожанковский в эфире радио Sputnik оценил этот прогноз.
В июне 2017 года президент США Дональд Трамп заявил об отмене "ошибочной" политики своего предшественника Барака Обамы по нормализации отношений с Гаваной. В Белом доме отметили, что США сохраняют введенное против Кубы эмбарго и выступают против призывов ООН и других международных организаций по его отмене. Ранее в сентябре сообщалось, что минфин США ужесточит в октябре правила денежных переводов на Кубу, введя максимальный порог в тысячу долларов за три месяца.
Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявлял, что новые ограничения со стороны США лишь увеличат всеобщее неприятие санкций и не сломят волю кубинцев.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
Флаги США и ЕС
Вчера, 00:51РИА Новости
США ввели новые пошлины против Евросоюза
120074
Обсудить 1
Дональд ТрампНиколас МадуроКубаСШАВ мире
Рекомендуем
Экс-президент Украины Петр Порошенко
Бизнесмен заявил о краже 1,5 миллиарда долларов окружением Порошенко
РИА
Новости
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-конференции в Стамбуле
Эрдоган раскрыл детали телефонного разговора с Трампом
Боевик террористической группировки Исламское государство* во время столкновений с бойцами Сирийских демократических сил
Центр по примирению обеспокоен возможным освобождением боевиков в Сирии
Демонстрация в Бейруте
В Бейрут ввели войска для разгона демонстрантов
Лента
новостей
Акция протеста в Барселоне. 18 октября 2019
В Барселоне "Марш за свободу" достиг финальной точки маршрута
Председатель Госсовета Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес
Куба назвала новые санкции США проявлением бессилия
Акция протеста в Барселоне
В Каталонии с начала беспорядков задержали почти 130 человек
Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова
Захарова прокомментировала слова посла Китая об украинцах в Гонконге
Чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики (КНР) в РФ Чжан Ханьхуэй
Китайский посол высмеял украинских инструкторов на протестах в Гонконге
Протесты в Бейруте
В Бейруте более 50 силовиков пострадали в протестах, 70 человек задержаны
Кадр из фильма Дылда
Роднянский рассказал, как на кинофестивале в Лондоне встретили "Дылду"
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Джонсон призвал поддержать новую сделку по Brexit
Виктор Медведчук во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума – 2019
Медведчук назвал премьера Украины и его министров командой дилетантов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:15В Новокузнецке пропали два подростка
10:15В Болгарии врачи потеряли пациентку в томографе, сообщили СМИ
10:10Названы лучшие фестивали выходных
10:04Число жертв пожара в Ярославской области увеличилось до семи человек
10:00В Красноярском крае после прорыва дамбы пропали без вести 15 человек
09:56Глава МЧС выразил соболезнования родным погибших при разрушении дамбы
09:54Появились фотографии с места прорыва дамбы в Красноярском крае
09:53Глава МЧС приказал расширить площадь поиска пропавших после прорыва дамбы
09:51Группировку МЧС в районе разрушения дамбы увеличат до 300 человек
09:40Силовики 38 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:30МЧС: затопленные из-за прорыва дамбы общежития строили с нарушениями
09:28В Ярославской области завели дело после гибели пяти детей на пожаре
09:28В здание Рады пробралась куница
09:25Власти Сахалина заявили, что не выделяли деньги на поролоновых русалок
09:20Красноярский Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при прорыве дамбы
09:16В Индии мужчина "воскрес" во время похорон
09:16У московской пенсионерки в театре украли iPhone X, сообщили СМИ
09:14В Северной Осетии замглавы села задержали по подозрению в убийстве
09:09Дамба в Красноярском крае была построена с массой нарушений, заявили власти
09:06В Пятигорске произошел пожар в шашлычной
Лента новостейМолния