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РИА Новости
Война в Сирии

Центр по примирению обеспокоен возможным освобождением боевиков в Сирии

22:05 18.10.2019
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© AP Photo / Aamaq News AgencyБоевик террористической группировки "Исламское государство"* во время столкновений с бойцами "Сирийских демократических сил"
Боевик террористической группировки Исламское государство* во время столкновений с бойцами Сирийских демократических сил
© AP Photo / Aamaq News Agency
Боевик террористической группировки "Исламское государство"* во время столкновений с бойцами "Сирийских демократических сил". Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Утрата контроля над центрами содержания боевиков террористической организации "Исламское государство"* и их семей в Сирии сохраняется, их возможное освобождение из-за операции Турции в САР может резко обострить обстановку в регионе, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Бакин.
Он отметил, что угроза утраты контроля за функционированием и охраной центров содержания боевиков ИГ*, их семей, а также лагерей для временно перемещенных лиц, сохраняется на территориях, ранее подконтрольных "Сирийским демократическим силам" и вооруженным силам США.
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"Возможный выход террористов на свободу, неконтролируемое и неорганизованное расформирование лагерей для беженцев, могут спровоцировать резкое ухудшение обстановки во всем Ближневосточном регионе", - сказал Бакин.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
*Запрещенная в России террористическая организация
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