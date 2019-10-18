На Аляске один человек погиб при аварийной посадке самолета

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Один человек погиб в результате инцидента с пассажирским самолетом, совершившим аварийную посадку на Алеутских островах (штат Аляска), сообщает местный телеканал KTUU со ссылкой на сотрудников полиции штата.
Ранее сообщалось о 12 пострадавших, десятерым из которых оказывают медицинскую помощь в городе Уналашка, а еще про двух компания-перевозчик проинформировала, что они тяжело ранены.
По данным полиции, после аварийной посадки самолета погиб 38-летний мужчина из Вашингтона.
Самолет авиакомпании Peninsula Airways совершал рейс из Анкориджа в город Уналашка, расположенный на островах Уналашка и Амакнак в Алеутском архипелаге. При посадке самолет более чем на 120 метров выкатился за пределы ВПП и едва не рухнул в водоем. На фотографиях с места инцидента видно, что накренившийся на насыпи самолет отделяет от воды всего несколько метров. Всего, по данным перевозчика, на борту во время инцидента находились 39 пассажиров и три члена экипажа. Власти проводят расследование инцидента.