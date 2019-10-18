На Аляске один человек погиб при аварийной посадке самолета

Ранее сообщалось о 12 пострадавших, десятерым из которых оказывают медицинскую помощь в городе Уналашка, а еще про двух компания-перевозчик проинформировала, что они тяжело ранены.

Самолет авиакомпании Peninsula Airways совершал рейс из Анкориджа в город Уналашка, расположенный на островах Уналашка и Амакнак в Алеутском архипелаге. При посадке самолет более чем на 120 метров выкатился за пределы ВПП и едва не рухнул в водоем. На фотографиях с места инцидента видно, что накренившийся на насыпи самолет отделяет от воды всего несколько метров. Всего, по данным перевозчика, на борту во время инцидента находились 39 пассажиров и три члена экипажа. Власти проводят расследование инцидента.