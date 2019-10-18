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РИА Новости

В Пятигорске четыре квартиры пострадали в крупном пожаре

21:41 18.10.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ на пожарно-тактических учениях по тушению нефтепродуктов в Краснодарском крае
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ на пожарно-тактических учениях по тушению нефтепродуктов в Краснодарском крае
© РИА Новости / Николай Хижняк
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ПЯТИГОРСК, 18 окт - РИА Новости. Четыре квартиры пострадали в крупном пожаре в Пятигорске, охватившем 800 "квадратов", сообщил журналистам представитель ГУ МЧС по Ставропольскому краю Олег Дегтярев.
Ранее в ведомстве рассказали, что в Пятигорске горит крыша неэксплуатируемого здания, возгорание было локализовано на площади 800 квадратных метров, затем открытое горение удалось ликвидировать.
Сотрудник пожарно-спасательного подразделения МЧС
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"В результате пожара пострадало четыре квартиры, в которых проживают 12 человек. Решается вопрос о расселении жильцов. Как выяснилось, здание многофункциональное, в нем были и квартиры", - сказал Дегтярев.
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