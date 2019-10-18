В Пятигорске четыре квартиры пострадали в крупном пожаре

ПЯТИГОРСК, 18 окт - РИА Новости. Четыре квартиры пострадали в крупном пожаре в Пятигорске, охватившем 800 "квадратов", сообщил журналистам представитель ГУ МЧС по Ставропольскому краю Олег Дегтярев.

Ранее в ведомстве рассказали, что в Пятигорске горит крыша неэксплуатируемого здания, возгорание было локализовано на площади 800 квадратных метров, затем открытое горение удалось ликвидировать.

"В результате пожара пострадало четыре квартиры, в которых проживают 12 человек. Решается вопрос о расселении жильцов. Как выяснилось, здание многофункциональное, в нем были и квартиры", - сказал Дегтярев.