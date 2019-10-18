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РИА Новости

НАСА подтвердило успешную замену блока питания на внешней поверхности МКС

21:26 18.10.2019
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© Фото : ESA/NASA - L.ParmitanoЗемля с борта Международной космической станции
Земля с борта Международной космической станции
© Фото : ESA/NASA - L.Parmitano
Земля с борта Международной космической станции. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Новый элемент питания, установленный на МКС астронавтами Кристиной Кук и Джессикой Мейр взамен вышедшего из строя, подключен и работает в штатном режиме, сообщили в НАСА.
Кук и Мейр вышли в открытый космос для замены блока зарядки-разрядки аккумуляторной батареи в системе электропитания американского сегмента МКС. Астронавты вручную сняли вышедшую из строя деталь и установили новую. Работавший на МКС с 2000 года блок питания вернется на Землю для изучения специалистами.
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Аналогичная поломка произошла на МКС в апреле текущего года, но тогда замену детали провели с помощью механического манипулятора без выхода экипажа в открытый космос.
"Мы только что получили подтверждение, что блок питания работает. Это означает успех сегодняшнего выхода в открытый космос", - сказала ведущая трансляции НАСА. Об этом также сообщили работающим в открытом космосе астронавтам.
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Джессика МейрКристина КукМеждународная космическая станцияКосмос - РИА НаукаНАСА
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