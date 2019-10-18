НАСА подтвердило успешную замену блока питания на внешней поверхности МКС

ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Новый элемент питания, установленный на МКС астронавтами Кристиной Кук и Джессикой Мейр взамен вышедшего из строя, подключен и работает в штатном режиме, сообщили в НАСА.

Кук и Мейр вышли в открытый космос для замены блока зарядки-разрядки аккумуляторной батареи в системе электропитания американского сегмента МКС. Астронавты вручную сняли вышедшую из строя деталь и установили новую. Работавший на МКС с 2000 года блок питания вернется на Землю для изучения специалистами.

Аналогичная поломка произошла на МКС в апреле текущего года, но тогда замену детали провели с помощью механического манипулятора без выхода экипажа в открытый космос.