Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-18T22:57Z
https://ria.ru/20191018/1559957139.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/148701/76/1487017666_0:467:5472:3545_1036x0_80_0_0_2eb6851ee91713340885ec09956b502e.jpg
РИА Новости

Трамп позвонил в космос, чтобы поздравить женщин-астронавтов

21:20 18.10.2019 (обновлено: 22:57 18.10.2019)
665
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 окт — РИА Новости. Дональд Трамп позвонил в открытый космос, чтобы поздравить астронавтов НАСА Кристину Кук и Джессику Мейр с "первым женским выходом в открытый космос".
Сеанс связи начался с заминки. "Станция, это президент Дональд Трамп. Вы меня слышите?" - спросил президент и лишь через несколько секунд услышал спокойный и совершенно не эмоциональный голос Джессики Мейр: "Да, мы вас слышим".
Международная космическая станция
16 сентября, 21:35РИА Новости
Астронавт НАСА назвал русскую музыку за ужином на МКС "приятной переменой"
Трамп немного смутился холодному приему в открытом космосе и явно был не готов к тому, что связь с космосом идет с задержкой. "Я начал о вас волноваться, вы там в интересном месте", — пошутил Трамп и затем перешел к официальной части. Как напомнили журналисты президентского пула, в последний раз действующий президент США общался с астронавтами во время их выхода в открытый космос в 1969 году в ходе высадки американцев на Луну.
"Это первый раз для женщины за пределами космической станции, бортинженеры Кристина Кук и Джессика Мейр, хочу поздравить вас. То, что вы делаете — невероятно, вы очень отважные люди, не думаю, что я бы на это пошел", — сказал президент США.
Он отметил, что Кук и Мейр "проводят первый в истории женский выход в открытый космос для замены детали на внешней поверхности космической станции". "Поздравляю Кристина, Джессика, это по-настоящему историческое событие, и вы сейчас на телеэкранах по всему миру, поэтому не волнуйтесь", — сказал Трамп.
Он тут же попытался спросить, что бы астронавты хотели сказать тем, кто видит их в эти минуты, "особенно молодым женщинам, кто интересуется космосом", забыв про 4-5 секундную задержку связи, о которой ему напомнил глава НАСА Джим Брайденстайн.
Когда слово взяла Джессика Мейр, она сказала: "Прежде всего, мы не хотим присваивать себе слишком много заслуг, поскольку было уже много других женщин в открытом космосе до нас, сейчас просто впервые две женщины работают одновременно снаружи". Астронавт отметила, что считает честью выполнять свою работу.
Космонавт Валентина Терешкова в Звездном городке во время подготовки к полету
Вчера, 00:59Хочу стать космонавтом
Женщины в космосе
По завершении сеанса связи с Белым домом астронавты продолжили выполнение заданий по техническому обслуживанию космической станции в открытом космосе. Это стало первым случаем в истории, когда две женщины одновременно работают в открытом космосе.
Кристина Кук и Джессика Мейр покинули станцию около 15.00 мск, они выполнили главную задачу по замене блока питания на американском сегменте МКС и ряд дополнительных заданий. Внеплановый выход в открытый космос женского дуэта прошел в штатном режиме и продлился больше запланированных 5,5 часов.
Для Кук это четвертый выход в открытый космос, для Мейр — первый. Они стали 14-й и 15-й женщинами в открытом космосе, первой в нем побывала советский космонавт Светлана Савицкая в 1984 году.
1552202
Обсудить 1
Спортсмены и команды
Кристина Кук
Джессика МейрДональд ТрампМеждународная космическая станцияКосмос - РИА НаукаНАСАСША
Рекомендуем
Пассажирский самолет в небе
Годовалая девочка умерла на борту самолета, летевшего из Пхукета в Москву
РИА
Новости
Полет астероида
К Земле летит астероид диаметром в километр
Дым поднимается из сирийского города Рас-эль-Айн. 18 октября 2019
Сирийские курды заявили, что Турция ведет обстрелы вопреки договоренностям
Спасатели готовятся к вылету в Курагинский район
Названа предварительная причина разрушения дамбы в Красноярском крае
Лента
новостей
Валерий Сюткин
Валерий Сюткин ответил ужаснувшейся от его пения вживую женщине
Пассажирский самолет в небе
В "Аэрофлоте" рассказали о гибели ребенка на рейсе Пхукет — Москва
Столкновения планет и пылевые кольца в окрестностях белого карлика
Экзопланеты по химическому составу похожи на Землю, выяснили ученые
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Илон Маск оценил российское образование
Экс-депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко
Савченко рассказала, как Порошенко врал про войну в Донбассе
Силы США в Сирии близ Алеппо
Российские журналисты посетили брошенную американскую базу в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-конференции в Стамбуле
Эрдоган раскрыл детали телефонного разговора с Трампом
Серийный маньяк Валерий Макаренков. Кадр из оперативной съемки
Кузьминский душитель: как маньяк-велосипедист 27 лет охотился на девушек
Аптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи
В МВД раскрыли подробности ДТП с "пьяным" мальчиком под Кировом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:54В США родился щенок с зеленой шерстью
10:51В ходе протестов в Каталонии за сутки задержали более 50 человек
10:50Исполняющий обязанности мэра столицы Ингушетии ушел в отставку
10:49Сообщивший о взрывчатке в самолете оказался опоздавшим пассажиром
10:46Финская журналистка рассказала об особой атмосфере в российском плацкарте
10:42Летевший из Казани в Анталью самолет вернулся в аэропорт вылета
10:39Рейс Улан-Удэ – Москва запросил экстренную посадку в Красноярске
10:30Правительство разрешило иностранцам регистрировать приезжих в своем жилье
10:20Опергруппа центрального аппарата МЧС выехала к месту прорыва дамбы
10:19Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу
10:15В Новокузнецке пропали два подростка
10:15В Болгарии врачи потеряли пациентку в томографе, сообщили СМИ
10:10Названы лучшие фестивали выходных
10:04Число жертв пожара в Ярославской области увеличилось до семи человек
10:00В Красноярском крае после прорыва дамбы пропали без вести 15 человек
09:56Глава МЧС выразил соболезнования родным погибших при разрушении дамбы
09:54Появились фотографии с места прорыва дамбы в Красноярском крае
09:53Глава МЧС приказал расширить площадь поиска пропавших после прорыва дамбы
09:51Группировку МЧС в районе разрушения дамбы увеличат до 300 человек
09:40Силовики 38 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Лента новостейМолния