В Орле истощенную девочку в тяжелом состоянии доставили в больницу

ВОРОНЕЖ, 18 окт - РИА Новости. Одиннадцатилетняя истощенная девочка с задержкой развития госпитализирована в больницу Орла в тяжелом состоянии, идет проверка исполнения матерью родительских обязанностей, сообщает региональное управление СК РФ.

"Следственными органами проводится доследственная проверка по факту ненадлежащего исполнения своих родительских обязанностей жительницей Орловского района в отношении 11-летней дочери, доставленной в медицинское учреждение Орла сотрудниками правоохранительных органов в истощенном состоянии и с задержкой психомоторного развития", - говорится в сообщении.

Следователи выясняют условия жизни и воспитания детей в семье, где жила девочка, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

"Кроме того, следствием будет дана оценка бездействию должностных лиц органов, учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в обязанности которых входило осуществление функций профилактического контроля за данной многодетной семьей", - добавляет следствие.