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РИА Новости

В Орле истощенную девочку в тяжелом состоянии доставили в больницу

21:16 18.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 18 окт - РИА Новости. Одиннадцатилетняя истощенная девочка с задержкой развития госпитализирована в больницу Орла в тяжелом состоянии, идет проверка исполнения матерью родительских обязанностей, сообщает региональное управление СК РФ.
"Следственными органами проводится доследственная проверка по факту ненадлежащего исполнения своих родительских обязанностей жительницей Орловского района в отношении 11-летней дочери, доставленной в медицинское учреждение Орла сотрудниками правоохранительных органов в истощенном состоянии и с задержкой психомоторного развития", - говорится в сообщении.
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Следователи выясняют условия жизни и воспитания детей в семье, где жила девочка, устанавливают все обстоятельства произошедшего.
"Кроме того, следствием будет дана оценка бездействию должностных лиц органов, учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в обязанности которых входило осуществление функций профилактического контроля за данной многодетной семьей", - добавляет следствие.
Проверку по факту случившегося начала и прокуратура Орловской области. Надзорное ведомство отмечает, что состояние ребенка оценивается как тяжелое.
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