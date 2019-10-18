Суд арестовал начальника отдела ОМВД "Дорогомилово" по делу о мошенничестве

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Пресненский суд Москвы на два месяца заключил под стражу начальника отдела уголовного розыска ОМВД "Дорогомилово" Сергея Устинова, которого вместе с его руководителем подозревают в покушении на мошенничество, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Судья удовлетворил ходатайство следствия, Устинов останется в СИЗО до 18 декабря.

До этого суд избрал такую же меру пресечения заместителю начальника ОМВД "Дорогомилово" Дмитрию Смирнову, который является руководителем Устинова.

Устинова и Смирнова подозревают в покушении на мошенничество в особо крупном размере (часть 3 статьи 30, часть 4 статьи 159 УК РФ). Как заявил следователь в ходе заседания, Смирнов, получив информацию о наличии проверки в отношении адвоката Зуева, решил использовать ее в своих целях. В ходе ряда встреч он убеждал потерпевшего передать ему семь миллионов рублей "за содействие", в итоге Смирнову удалось получить половину от этой суммы.

Как заявила защита, Зуев ранее служил в полиции и был судим за мошенничество и превышение должностных полномочий, а также склонен искажать факты, потому его показания следует расценивать соответствующим образом.