Зариф обсудил по телефону с турецким коллегой ситуацию в Сирии

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф обсудил по телефону с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу ситуацию на севере Сирии, говорится в заявлении иранского внешнеполитического ведомства.

"Глава МИД Ирана в продолжение своих консультаций с властями региональных стран обсудил со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу по телефону последние события в регионе, в особенности ситуацию на севере Сирии", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале иранского МИД.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.

В четверг США и Турция заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Тем не менее, поступали сообщения о продолжении боев.